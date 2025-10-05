두 아들과 발맞춘 김나영♥마이큐, 로맨틱 웨딩..고현정·홍진경 '축하 물…

두 아들과 발맞춘 김나영♥마이큐, 로맨틱 웨딩..고현정·홍진경 '축하 물결' [종합]

[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 김나영과 가수 겸 화가 마이큐가 4년 열애 끝에 부부의 연을 맺었다.

김나영은 4일 "어제저녁, 비가 그치는 날씨의 축복 속에 마이큐와 가족이 되는 식을 올렸습니다. 지금껏 받은 따뜻한 응원과 다정한 축하들을 더 넓은 곳으로 흘려보내며 살겠습니다. 고맙습니다"라며 결혼 소식을 직접 전했다.

마이큐는 "아름다운 신부, 그리고 근사한 두 친구들과 함께 발맞추어 걸어갑니다. 따뜻한 말씀과 응원해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다"라는 결혼 소감과 함께 결혼식 사진을 공개했다.

지난 3일 진행된 김나영과 마이큐의 결혼식은 가족, 친지, 지인들이 참석한 가운데 야외 예식으로 열렸다. 순백의 드레스를 입은 김나영은 알록달록한 부케를 들고 사랑스러운 신부의 자태를 뽐냈으며, 마이큐는 세련된 수트 차림으로 훈훈한 비주얼을 자랑했다. 마치 로맨틱 영화의 한 장면을 옮겨놓은 듯, 화사한 꽃으로 장식된 야외 결혼식장에서 두 사람의 행복한 미소는 더욱 빛났다.


또한 김나영의 두 아들 신우, 이준이 턱시도를 입고 등장해 감동을 더했다. 네 식구가 함께 환하게 웃는 모습은 새 가족의 시작을 더욱 빛나게 했다.

두 사람의 결혼 소식에 절친한 연예계 동료들은 축하 댓글을 남기며 네 식구의 행복한 앞날을 응원했다. 고현정은 "축하합니다"라는 댓글을 남겼고, 홍진경은 "나영아 현석아 진심으로 축하해! 이제 진짜 행복할 일만 남았네"라며 따뜻한 메시지를 전했다.

엄정화는 "너무너무 아름답다! 축하해 정말! 행복한 매일매일이길! 축복해!"라며 진심 어린 축하를 건넸고, 김원희 역시 "요즘 너무 예쁘더라니 다 계획이 있었구나. 너무너무 축하하고 무한 행복하길"이라며 축복했다. 이 외에도 이혜영, 빈지노, 이현이, 홍현희, 송경아, 김소현, 나르샤, 아이린 등이 축하 댓글을 남겼다.


한편 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육해 왔으며, 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 했다. 공개 데이트와 가족 여행 등으로 꾸준히 애정을 드러낸 두 사람은 마침내 4년 만에 사랑의 결실을 맺었다.


김나영은 지난 1일 '김나영의 nofilterTV' 채널을 통해 "지난 4년 동안 옆에서 큰 사랑과 신뢰로 내 곁을 지켜준 마이큐와 가족이 되기로 했다"며 직접 결혼을 발표했다.

그는 "프러포즈 받은 지는 꽤 오래됐는데 용기도 나지 않고 두려움이 밀려와서 결정을 미뤄왔다. 근데 마이큐가 짧지 않은 시간 동안 나와 아이들에게 보여주었던 신뢰와 사랑과 헌신이 마음을 움직이게 했다. 그리고 어제의 일이 오늘의 나를 가로막게 해서는 안 된다는 생각에 나도 용기를 냈다"며 "온 힘을 다해서 좋은 가정 이루려고 노력하겠다"고 밝혔다.

