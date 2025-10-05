[SC리뷰] 정일우, 정인선 두고 윤현민과 미묘한 신경전…삼각관계 긴장감 최고조 ('화려한 날들')

기사입력 2025-10-05 09:10


사진 출처=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '화려한 날들' 정일우가 정인선을 향한 마음을 자각하며 본격 삼각 로맨스의 서막을 열었다.

4일 방송된 KBS2 주말드라마 '화려한 날들'(극본 소현경, 연출 김형석) 17회에서 이지혁(정일우)은 지은오(정인선)와의 동업을 본격화하면서도, 자꾸만 그녀에게 마음이 향하는 자신을 의식하며 흔들리는 모습에 혼란을 느꼈다.

이날 방송에서 은오는 고성희(이태란)의 꿍꿍이는 전혀 눈치채지 못한 채 건강검진을 진행했다. 같은 시각 지혁은 사무실 이전을 위해 직접 짐을 옮겼다. 건강검진을 마치고 돌아온 은오는 뒤늦게 지혁이 사무실을 이사한 사실을 알고 내심 서운해했다.

이상철(천호진)은 오랜 준비 끝에 필기시험에 합격하며 재취업을 향한 한 걸음을 내딛뎠다. 하지만 아들 지혁 생각에 복잡한 심경을 드러내며 속시원히 기뻐하지 못했다. 술에 취해 집으로 돌아온 상철은 지혁과 과거 결혼 문제를 두고 또다시 언쟁을 벌이며 좀처럼 관계를 좁히지 못했다.

그런가 하면, 이지완(손상연)과 박영라(박정연)는 웹툰 아이디어를 얻기 위해 성희의 감시를 피해 몰래 만화방으로 향했다. 처음 먹어보는 컵라면에 들뜬 영라는 지완과 자유로운 시간을 만끽했다. 그런가 하면 성재의 도움으로 결혼정보회사를 통해 만난 이상형의 조건대로 직장을 다니게 된 이수빈(신수현)은 자신의 계획대로 데이트를 성사시켰다.

김다정(김희정)은 음식점 서빙 면접을 보고 집으로 돌아가던 중 아르바이트를 마치고 나오는 조옥례(반효정)와 마주했다. 옥례가 그동안 몰래 일을 해왔음을 고백하자 다정은 그녀의 속마음을 이해하며 묵묵히 곁을 지켰다.


[SC리뷰] 정일우, 정인선 두고 윤현민과 미묘한 신경전…삼각관계 긴장감…
사진 출처=KBS
지혁은 밤늦게 귀가하는 은오의 안전을 걱정해 호신용품을 선물했다. 뜻밖의 선물에 은오가 당황하던 찰나, 그 모습을 보고 상황을 알게 된 박성재(윤현민)는 은오의 안전을 이유로 직접 차로 집까지 데려다주겠다고 나섰다. 확고한 성재의 태도에 은오가 이를 받아들이자, 지혁은 또다시 질투심에 휩싸였다.

이후 지혁이 카페에 설치한 걸쇠를 보고 아이디어를 얻은 은오는 한옥 단독 주택 계약을 직접 성사시켰다. 은오는 기쁨에 젖어 지혁에게 소식을 전했고, 지혁은 환하게 웃는 은오를 보고 자신이 은오를 좋아한다는 사실을 깨달았다. 함께 현장을 찾은 두 사람은 집을 둘러보던 중, 썩은 서까래가 지혁 머리 위로 떨어지자 은오가 몸을 던져 그를 구했다. 이에 지혁은 대신 다친 은오의 출퇴근 길을 책임지겠다며 나섰지만, 자신이 느끼는 질투심에 혼란스러워했다.


방송 말미 지혁의 마음을 눈치챈 차철민(조한준)이 은오를 향한 지혁의 마음에 대해 넌지시 언질을 주자, 지혁은 마침 카페에 들어서던 은오를 보고 본능적으로 몸을 숨겼다. 빠르게 뛰는 심장 소리에 비로소 은오를 향한 감정을 확실히 깨닫게 된 지혁의 모습은 향후 전개될 본격적인 로맨스의 시작을 알렸다.

한편 KBS2 주말드라마 '화려한 날들' 18회는 5일 오후 8시에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'5년 활동 중단' 최홍만, 제주집 최초 공개 "대인기피증 심해, 사람도 안 만났다"(전참시)

2.

'인맥왕' 정준호, 결혼식 하객만 4000명, 식대 4억 썼다…"두바이 왕자도 참석"

3.

이준영, 팬 200명에 '700만 원' 도시락 쐈다…팬사랑 끝판왕 등극

4.

송혜교, 친구들과 이러고 노는구나..'혜교' 적힌 과자 선물에 행복 "언니♥"

5.

'100억 자산가' 황현희, "연예인은 '고급 거지', 어디가서 알바도 못 해"

연예 많이본뉴스
1.

'5년 활동 중단' 최홍만, 제주집 최초 공개 "대인기피증 심해, 사람도 안 만났다"(전참시)

2.

'인맥왕' 정준호, 결혼식 하객만 4000명, 식대 4억 썼다…"두바이 왕자도 참석"

3.

이준영, 팬 200명에 '700만 원' 도시락 쐈다…팬사랑 끝판왕 등극

4.

송혜교, 친구들과 이러고 노는구나..'혜교' 적힌 과자 선물에 행복 "언니♥"

5.

'100억 자산가' 황현희, "연예인은 '고급 거지', 어디가서 알바도 못 해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'KT 미안! 가을야구 우리가 간다!' NC 기적의 9연승, 마지막 경기에서 5위 확정…WC 진출[창원 리뷰]

2.

'광클 준비 됐나요?' 와일드카드 결정전 티켓 예매, 5일 오후 2시 시작

3.

'이강인, 바르사 탈탈 털고 주가 폭등!' 영국+스페인 '러브콜' 세례…언제까지 벤치 앉을래? "중요한 커리어 전환점"

4.

"손흥민보다 베일이 뛰어난 선수" 아스널맨 '편파 판정' 너무하네…"워낙 장난꾸러기라 무사히 돌아오면 다행"

5.

'0:5→3:8→7:8→8:8→9:8' KIA, 홈 최종전 짜릿 끝내기 승리 '유종의 미'…'NC가 왔구나' 삼성, 최종 점검 완료

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.