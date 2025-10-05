[SC리뷰] '사혼' 박영규도 이긴 못 말리는 사랑꾼…'이윤미♥'주영훈 "가정일에 남녀 구분NO" ('살림남')

기사입력 2025-10-05 10:11


주영훈(왼쪽), 이윤미. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] '살림하는 남자들 시즌2' 박영규가 주영훈과 사랑꾼 대결을 펼쳤다.

4일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 '연예계 대표 잉꼬부부' 주영훈, 이윤미와 만난 박영규 부부의 에피소드가 공개됐다.

이날 방송에서 박영규 아내는 가정적인 주영훈과 달리 살림과 거리가 먼 남편에 대한 솔직한 속내를 털어놨다. "나이 차이가 많으니 남편이 어화둥둥 챙길 거라 오해하지만 전혀 아니다"라며 현실을 전했다. 이에 주영훈은 "가정일에 남자 여자 구분은 없다, 하고 싶은 사람이 하는 거다"라는 소신을 밝히자, 박영규 아내는 박수까지 치며 격하게 공감했다.

궁지에 몰리게 된 박영규가 "너 나와봐!"라며 주영훈을 소환해 긴장감을 높였지만, 사실은 곡을 부탁하기 위해서였던 반전이 펼쳐져 웃음을 자아냈다. 박영규는 "내 인생 후반기, 마지막을 향해 가는 지금 마이웨이 같은 명곡을 남기고 싶다"라며 진심을 전해 눈길을 끌었다.

이후, 네 사람의 식사 자리에서 박영규 부부가 신혼여행을 떠나지 못한 사연과 박영규가 누구에게도 공개하지 않았던 금고의 비밀이 화두에 올랐다. 이윤미와 주영훈은 "금고에 뭐가 있느냐?"며 추궁하자, 박영규는 "과거 3혼의 역사가 금고에 있다"라는 폭탄 고백으로 현장을 웃음바다로 만들었다.


사진 출처=KBS

또 신혼여행으로 주제가 옮겨지며 "신혼여행을 가본 적은 있냐" "가봤던 신혼여행 중 어디가 가장 좋았냐" 등 거침없는 질문이 이어졌고, 박영규는 몹시 당황했다. 그는 결국 체념한 듯 손가락으로 숫자 '3'을 만들어 보이며 대답을 대신해 모두를 폭소케 했다. 하지만 박영규 아내는 서운해하기는커녕 "그럼 나랑은 어디 가고 싶어?"라며 쿨한 반응을 보여 모두를 놀라게 했다. 박영규는 "드라마를 끝나고 가려고 했는데, 신혼여행 타이밍을 놓쳤다. 이 사람이 그 말을 못 하고 맺혀 있었구나 하는 생각이 들었다"고 속내를 털어놨다.

박영규의 아내는 "우리 여행 많이 다니자. 다리 떨릴 때 여행 다니면 안 된다. 가슴이 떨릴 때 다녀야지"라는 명언으로 울림을 줬다. 이후 주영훈·이윤미 부부가 돌아간 뒤 박영규는 설거지와 팩까지 챙기는 '가정적 남편' 모드로 변신해 아내를 감동케 했다.

이번 방송에서는 가족을 위해 정성을 다해 여행을 준비한 박서진의 효심과 태풍 속에서도 웃음을 잃지 않고 위기를 함께 이겨낸 가족의 모습이 진한 가족애를 전했다. 또한 주영훈·이윤미 부부와 만난 박영규 부부는 티격태격 속에서도 서로를 향한 애정을 드러내며 웃음과 훈훈함을 동시에 선사했다.


한편 '살림남'은 매주 토요일 오후 10시 45분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

