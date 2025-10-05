오나미, ♥박민과 함께 '개그콘서트' 뜬다…'찐 부부' 케미 발산

기사입력 2025-10-05 13:30


오나미, ♥박민과 함께 '개그콘서트' 뜬다…'찐 부부' 케미 발산
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 오나미·박민 부부가 '개그콘서트' 썸남썸녀 조수연·신윤승을 만난다.

5일 방송하는 KBS2 '개그콘서트'에서는 헌팅포차부터 부대찌개 식당까지 예상치 못한 곳을 배경으로 시원한 웃음을 선사한다.

'데프콘 썸 어때요'에서는 신윤승과 조수연이 헌팅포차를 찾는다. 헌팅포차라는 낯선 공간에서 청춘들이 적극적으로 인연을 만드는 모습에 신윤승은 충격을 받는다. 급기야 그는 오열까지 하는데, 그 이유가 무엇 때문인지 궁금증을 자아낸다.

오나미는 조수연의 친구로 등장한다. 오나미는 "나 오늘 망가질 것"이라면서, 조수연에게 신윤승을 가리키며 "내 스타일이다. 꼬셔도 되느냐"라고 물어본다. 곧이어 박민이 등장, "이상형을 발견했다"고 고백하며 헌팅포차의 분위기를 고조시킨다. 특히 오나미·박민의 부부 케미는 조수연의 '찐 부러움'을 자아냈다는 후문이다.

'니가 왜 여기서 나와?'에서는 드라마에서 갑질을 일삼는 부도덕한 정치인을 연기하는 남자 배우 정승환이 부대찌개 식당을 방문한다. 김영희, 이현정, 김지영은 정승환을 진짜 '갑질 정치인'으로 오해하고, 드라마에 과몰입한 아줌마들만의 참교육을 시도해 재미를 더한다. 특히 정승환은 드라마에서 정치인을 연기했다는 이유로 큰 곤경에 빠지게 된다고 하는데, '과몰입 아줌마' 3인방의 오해는 어디까지 이어질지 궁금증을 자아낸다.

한편, KBS2 '개그콘서트'는 5일 오후 10시 45분 방송한다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘100억 자산가’ 황현희, 상위 10% 재력 인증 “소비쿠폰 못 받았다”

2.

'조정석♥' 거미, 둘째 임신 5개월인데…박수홍 "전혀 그렇게 안 보여" 깜짝[SC이슈]

3.

'재혼' 김나영, ♥마이큐 손 꼭 잡고 행복한 결혼식…두 아들과 남긴 가족 사진[SC이슈]

4.

'40세 자연임신' 강은비, 첫 심장 소리에 울컥 "작고 소중, 두근거림에 감동"

5.

'회삿돈 43억 원 횡령' 황정음, 항소 포기…징역 2년 집행유예 4년 확정[종합]

연예 많이본뉴스
1.

‘100억 자산가’ 황현희, 상위 10% 재력 인증 “소비쿠폰 못 받았다”

2.

'조정석♥' 거미, 둘째 임신 5개월인데…박수홍 "전혀 그렇게 안 보여" 깜짝[SC이슈]

3.

'재혼' 김나영, ♥마이큐 손 꼭 잡고 행복한 결혼식…두 아들과 남긴 가족 사진[SC이슈]

4.

'40세 자연임신' 강은비, 첫 심장 소리에 울컥 "작고 소중, 두근거림에 감동"

5.

'회삿돈 43억 원 횡령' 황정음, 항소 포기…징역 2년 집행유예 4년 확정[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

기적의 가을야구만큼 놀라운 홈런 2위...24억 투자 거둘 명분이 없어졌다

2.

손흥민 그립지도 않겠다, 혼자서도 이렇게 잘해요...해리 케인, 인간이 아닙니다 '18골 3도움 유럽 1위'

3.

휴~ 다행이다! '발+종아리+어깨 부상' 김민재, 프랑크푸르트전 결장...대표팀 합류는 여전히 불투명

4.

손흥민, '킹메이커' 변신! '4경기 8골' 부앙가, MLS 이달의 선수상 수상...LA FC 우승 날개 달았다!

5.

132억 먹튀 설움, 이 경기에서 호투하면 다 날아간다...NC의 선택, 왜 구창모인가 [WC1]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.