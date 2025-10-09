"전나 힘들어 진짜"…박나래, 8시간 동안 전부쳤다(나래식)

기사입력 2025-10-09 09:12


"전나 힘들어 진짜"…박나래, 8시간 동안 전부쳤다(나래식)

[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 박나래가 추석 연휴, '나래식'을 통해 웃음과 온기를 동시에 전했다.

8일 저녁 공개된 박나래의 유튜브 채널 '나래식' 55회는 박나래가 직접 전을 부치며 손님들을 맞이하는 추석 특집 2탄으로 꾸며졌다. 이번 특집은 손님들이 30분 간격으로 찾아오는 릴레이 토크 형식으로 진행돼, 마치 명절날 가족들이 모인 거실의 풍경을 옮겨놓은 듯한 편안한 분위기를 자아냈다.

지난주에 이어 샤이니 키와 댄서 카니의 하이텐션 토크가 펼쳐졌으며, 가수 딘딘, 모델 송해나, 개그우먼 허안나, 배우 이장우 등 찐친들이 차례로 등장해 유쾌한 케미스트리를 뽐냈다.

카니는 박나래가 뜨거운 전을 맨손으로 뒤집자 "언니 슈퍼파워 있냐"며 놀라워했고, 박나래는 "마덜즈 핸즈 돈 핫"이라며 재치 있게 받아쳤다. 카니는 또 용케 알아들으며 "언니 영어 너무 귀엽다"라고 말해 폭소를 유발했다. 딘딘과는 최근 화제가 된 '연예인 화폐가치 발언'을 언급하며 "너 연예인 협회에서 예의주시하고 있더라"는 농담을 건네 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 송해나가 등장하자 박나래는 "소문나지 않은 절친"이라고 소개했다. 사실 송해나는 나래바 원년 멤버일 만큼 박나래와 오랜 사이. 송해나는 "10년 전 라디오를 같이하면서 알게 됐고, 어느 날 언니가 불러서 나갔는데, 언니가 '얘 되게 의리가 좋다'라고 생각했고, 그때부터 거의 매일 봤다"라고 털어놔 눈길을 끌었다.


"전나 힘들어 진짜"…박나래, 8시간 동안 전부쳤다(나래식)
허안나는 박나래가 정성껏 부친 전을 맛본 뒤 "망원동 유명한 전집보다 훨씬 맛있다"며 극찬을 아끼지 않았다. 박나래는 "언니도 미식가라서 요리해 주면 떨리는 사람 중에 한 명"이라고 말했다. 이어 박나래는 "오전 10시부터 전을 부치고 있다"고 하소연했고, 허안나는 제작진에게 "여기 시어머니가 왜 이렇게 많냐"라며 발끈해 주위를 초토화시켰다.

11월 결혼을 앞둔 예비 신랑 이장우는 박나래에 대한 미담을 털어놨다. 이장우는 "원래 혜원이가 웨딩화보 드레스를 3, 4개 정도만 생각했는데, 누나가 '안 된다'라며 집에 데려가서 더 골라줬고, 2벌이 추가가 됐다"라고 밝혔다. 박나래는 "웬만한 웨딩숍보다 우리집에 있는 드레스가 더 화려하다. 6, 7벌을 입어봤고, 사진도 다 찍어줬다. 너무 예뻤다"라고 밝혔다. 이장우는 "덕분에 잘 나왔다"라고 고마워했다.

이날 박나래는 무려 8시간 동안 전을 부치며 손님들을 맞이했다. 특히 한 명 한 명에게 모둠전과 잡채, 송편을 포장해 주며 따뜻한 인간미를 다시 한번 입증했다. 또한 특유의 사람 냄새 나는 진행력으로 출연자들의 이야기를 이끌어내며 추석 특집을 더욱 풍성하게 장식했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안성재, 13년 만에 아내에 '까르띠에 결혼반지' 선물 "첫 반지 잃어버려"

2.

'31세' 저스틴 비버, 너무 변해 몰라볼 정도 "노홍철이 보여"

3.

'순풍' 의찬이, 벌써 결혼 5년차에 35살..가게 운영 중인 근황

4.

윤남기♥이다은, 재혼 현실 공개..연휴 병원行 "첫째 콧물·둘째 토"

5.

김경란, 촬영 중 선우용여 뇌경색 감지 "녹화 중단 후 응급실로 이송" ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

안성재, 13년 만에 아내에 '까르띠에 결혼반지' 선물 "첫 반지 잃어버려"

2.

'31세' 저스틴 비버, 너무 변해 몰라볼 정도 "노홍철이 보여"

3.

'순풍' 의찬이, 벌써 결혼 5년차에 35살..가게 운영 중인 근황

4.

윤남기♥이다은, 재혼 현실 공개..연휴 병원行 "첫째 콧물·둘째 토"

5.

김경란, 촬영 중 선우용여 뇌경색 감지 "녹화 중단 후 응급실로 이송" ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

'0.115, 1안타 동네망신' 삼성타선, 준PO는 다르다, '부담'은 SSG 몫, 최원태 깜짝 반등 가능성[준PO]

2.

"韓 수준 떨어져" 비판하던 日 축협 임원, '아동 포르노 소지' 체포 후 충격 변명→일본 축구계도 비상 "유소년 축구 영향 우려"

3.

'풀타임 던지는게 목표' 그런데 5월에 사라진 14억 FA, KS에 돌아오나. 이천 합숙 훈련 포함. 우승 청부사 될까[SC 포커스]

4.

"반전!" 'HERE WE GO 언급 떴다', "손흥민과는 우승했는데…" 경질 위기 포스테코글루 '일단 기회 더 얻었다'

5.

천하의 저지도 '귀신'을 찾았다! 神이 도운 3점포→양키스 기사회생, 5점차 뒤집은 역대 5번째 팀

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.