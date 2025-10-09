서인영, 이혼 후 10kg 쪘다 "코 실리콘도 다 빼, 다이어트해야 컴백…

서인영, 이혼 후 10kg 쪘다 "코 실리콘도 다 빼, 다이어트해야 컴백하는데"

기사입력 2025-10-09 09:37


[스포츠조선 이우주 기자] 쥬얼리 서인영이 처음으로 라이브 방송을 통해 팬들과 소통했다.

최근 서인영은 생애 첫 SNS 라이브 방송을 통해 팬들과 소통했다.

"자려다가 라이브를 켰다"는 서인영은 이전보다 살짝 부은 모습. 팬들이 "살쪘다"고 언급하자 서인영은 "그때는 42kg였고 지금은 좀 쪘다. 다 돌아온다. 살 빼면 된다. 근데 솔직히 말랐을 때 마른 것도 좋았는데 난 지금 살 찐 게 좋다. 마음이 편하다"고 밝혔다.

다이어트 방법에 대해 서인영은 "난 일단 떡이랑 빵을 끊었다. 밀가루를 끊어야 한다. 근데 아직 빠지지 않아서 1일 1식을 하려고 노력한다. 살 빼는 거 도움 받을 수 있으면 좋고"라고 밝혔다.

컴백 계획에 대해서도 밝혔다. 서인영은 "윤일상 오빠랑 녹음한 곡이 있는데 노래는 내 마음 같고 좋은 곡이긴 한데 시기를 정하는 중"이라며 "그리고 일단 살을 빼야 나올 거 같다. 처음 살쪄봤으니까 예전에 우유 하나로 버티고 그랬는데. 녹음은 해놨다. 놀진 않았다. 언제 나올까 생각 중"이라 밝혔다.


한 팬이 코수술에 대해 묻자 "DM을 달라. 여기서는 정보를 알려줄 수가 없다"며 "난 이제 코 다 뺐다. 코끝만 엄청 뾰족하게 하지 않았냐. 근데 난리 났었다. 코에 뭘 넣을 수가 없는 상태라서 다 뺐다"고 밝혔다.

다이어트 질문은 계속됐다. 서인영은 "나 지금 10kg 찐 거 같다. 왜냐면 38kg였다"며 "속상한데 내가 먹어서 찐 거 어떡하냐. 맛있는 거 먹고 돈 들여서 찌웠는데. 열심히 또 빼야 된다"고 쿨하게 말했다.

한편, 서인영은 지난 2023년 2월 비연예인 사업가 A씨와 결혼했으나 7개월 만인 9월 이혼설이 불거졌다. 당시 서인영은 "성격 차이 때문에 이혼 이야기가 오간 건 맞다"고 불화를 인정하면서도 이혼은 아니라고 선을 그었다.


하지만 지난해 3월 두 번째 이혼설이 불거졌다. 서인영이 A씨에 이혼 소송을 제기해 귀책 사유가 남편에게 있다는 것으로 알려졌지만 서인영 측은 "사생활"이라며 말을 아꼈다.

이후 11월 서인영은 A씨와 합의 이혼을 완료했다며 "앞서 여러 매체를 통해 보도된 것과 같이 이혼 과정에서 귀책사유와 같은 이슈는 없었다는 점 말씀 드린다"며 "두 사람은 원만한 합의 하에 결혼 생활을 마무리하기로 했으며, 앞으로 각자의 길을 응원하기로 했다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

