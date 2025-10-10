전현무→이찬원보다 양세찬?..송해나 "연애 프로서 인기 가장 많을상"(톡…

|
[스포츠조선 김소희 기자]모델 송해나가 '톡파원 25시'에서 연애 고민을 털어놓는다.
이후 전현무가 "(여기에 있는) 출연자들이 연애 프로그램에 나간다면 누가 제일 인기 많을 것 같냐"고 묻자 양세찬을 지목하며 함박웃음을 짓게 만든다고. 과연 송해나가 양세찬을 인기남으로 꼽은 이유는 무엇일지 궁금해진다.
그런가 하면 '세계 속 한국인 탐구 생활' 코너에서는 영국 런던에서 K-푸드 열풍을 일으킨 한국인들을 조명하는 시간을 갖는다. 런던 메어페어의 5성급 호텔에서 한식 파인다이닝을 선보이는 김지훈 셰프는 자신의 이름을 건 레스토랑을 열기까지의 과정을 공개한다. 또 랍스터를 이용한 간장랍스터장과 트러플을 듬뿍 얹은 콩국수 등 자신만의 디너 코스도 직접 선사한다. 이를 본 전현무는 연신 "부럽다"고 감탄사를 연발하며 보는 이들의 군침을 자극할 예정이다.
특히 영국 MZ들의 발걸음으로 가득 찬 홍대포차에서는 블랙핑크 로제의 아파트(APT.)와 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 Golden 떼창이 울려 퍼지는 진풍경이 펼쳐져 흥을 폭발시킨다. 여기에 영국에서 맛보기 힘든 막창구이부터 닭발까지 K-안주 메뉴들도 연이어 등장한다고 해 진정한 K-포차의 감성이 기대되고 있다.
영국 런던에서 만난 한식 열풍의 현장과 그 중심에 선 주역들의 이야기가 소개될 JTBC '톡파원 25시'는 오는 13일(월) 저녁 8시 50분에 방송된다.