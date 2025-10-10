전현무→이찬원보다 양세찬?..송해나 "연애 프로서 인기 가장 많을상"(톡파원 25시)

기사입력 2025-10-10 13:39


전현무→이찬원보다 양세찬?..송해나 "연애 프로서 인기 가장 많을상"(톡…

[스포츠조선 김소희 기자]모델 송해나가 '톡파원 25시'에서 연애 고민을 털어놓는다.

오는 13일(월) 방송될 JTBC '톡파원 25시'(연출 홍상훈, 김선준)에서는 송해나가 게스트로 출연해 연애 프로그램 베테랑 MC다운 노련함과 솔직한 입담으로 스튜디오 분위기를 달아오르게 한다.

이날 송해나는 시작과 함께 "문제가 많다. 지켜보기만 하다 보니 고민은 잘 들어주는데 정작 제 연애는 잘 안 되더라"며 수준급 연애 코칭 뒤에 숨겨진 반전 고민을 고백한다.

이후 전현무가 "(여기에 있는) 출연자들이 연애 프로그램에 나간다면 누가 제일 인기 많을 것 같냐"고 묻자 양세찬을 지목하며 함박웃음을 짓게 만든다고. 과연 송해나가 양세찬을 인기남으로 꼽은 이유는 무엇일지 궁금해진다.

그런가 하면 '세계 속 한국인 탐구 생활' 코너에서는 영국 런던에서 K-푸드 열풍을 일으킨 한국인들을 조명하는 시간을 갖는다. 런던 메어페어의 5성급 호텔에서 한식 파인다이닝을 선보이는 김지훈 셰프는 자신의 이름을 건 레스토랑을 열기까지의 과정을 공개한다. 또 랍스터를 이용한 간장랍스터장과 트러플을 듬뿍 얹은 콩국수 등 자신만의 디너 코스도 직접 선사한다. 이를 본 전현무는 연신 "부럽다"고 감탄사를 연발하며 보는 이들의 군침을 자극할 예정이다.

런던 소호 거리에서 5개의 식당을 운영하며 연 매출 100억 원을 달성하고 있다는 최재일 대표의 사연 역시 이목을 집중시킨다. 고기 전문점, 레스토랑, 분식집 등 각기 다른 콘셉트의 한식당을 운영하는 최재일 대표는 그중 런던 최초의 레트로 포차인 홍대포차가 월 매출 2억 원을 기록했다고 밝혀 그 비법에 대한 호기심을 돋운다.

특히 영국 MZ들의 발걸음으로 가득 찬 홍대포차에서는 블랙핑크 로제의 아파트(APT.)와 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 Golden 떼창이 울려 퍼지는 진풍경이 펼쳐져 흥을 폭발시킨다. 여기에 영국에서 맛보기 힘든 막창구이부터 닭발까지 K-안주 메뉴들도 연이어 등장한다고 해 진정한 K-포차의 감성이 기대되고 있다.

영국 런던에서 만난 한식 열풍의 현장과 그 중심에 선 주역들의 이야기가 소개될 JTBC '톡파원 25시'는 오는 13일(월) 저녁 8시 50분에 방송된다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘싱글맘’ 박은혜, 13일 결혼한다..“축하해 주세요”

2.

'55억 자가' 박나래, '모태솔로' 의사에 재력 어필 "개원 해줄 수 있다"

3.

[속보] '이진호 음주운전 신고' 여자친구, 사망.."생전 심적 부담 호소"

4.

유재석, 어마어마하게 통 크다더니...가요제 참가자들에 '추석 선물' 준비 (놀뭐)

5.

'불법도박·음주운전' 이진호 여자친구, 자택서 숨진 채 발견[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

‘싱글맘’ 박은혜, 13일 결혼한다..“축하해 주세요”

2.

'55억 자가' 박나래, '모태솔로' 의사에 재력 어필 "개원 해줄 수 있다"

3.

[속보] '이진호 음주운전 신고' 여자친구, 사망.."생전 심적 부담 호소"

4.

유재석, 어마어마하게 통 크다더니...가요제 참가자들에 '추석 선물' 준비 (놀뭐)

5.

'불법도박·음주운전' 이진호 여자친구, 자택서 숨진 채 발견[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'김혜성, 연장 11회 대주자→끝내기 득점' 다저스, PHI 2대1로 꺾고 시리즈 3승1패로 NLCS 진출

2.

애물단지라고? 다저스 영입 대성공…162km 퍼펙트, 美 찬사 "최고의 마무리 탄생"

3.

"아모림 보고 있나" 텅빈 경기장서 '탈맨유' 또또또 골시위, '먹튀' 호일룬…'POTM' 선정, 3경기 5골 1도움 광폭 질주

4.

'홍명보호와 악연' 알제리, 귀신같이 12년만에 월드컵 본선 진출…미국서 손흥민VS마레즈 '월클 대결' 성사?

5.

[공식발표]'K리그1엔 세징야·K리그2엔 발디비아' 광양예수, 경남전 극장골로 K리그2 33R MVP 선정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.