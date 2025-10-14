'굿뉴스' 설경구 "변성현 감독, 오전엔 사랑 고백 하더니…오후엔 바로 …

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 설경구가 '굿뉴스'로 변성현 감독과 네 번째 작업을 함께 한 소감을 전했다.
정체불명의 해결사 아무개 역을 맡은 설경구는 "사실 고민이 많이 됐는데, 변 감독과 같이 하길 잘했다는 생각이 든다. 총 네 번을 함께 했는데, 이야기가 매번 다 달랐다. 스태프들과 '불한당' 때부터 함께 해왔는데, 변 감독의 작품은 항상 궁금한 것 같다. 부산국제영화제에서 어떤 기자 분이 감독님한테 '왜 또 설경구와 함께 하냐'고 물었는데, '선배님을 좋아해서요'라고 대답했다. 그러고 나서 오후에는 '이제 설경구와 안 하겠다'고 선언하더라. 사랑 고백과 결별 선언이 하루 동시에 나왔다"고 너스레 떨었다.
이어 변 감독을 향한 무한 신뢰도 드러냈다. 설경구는 "의상 피팅을 위해 살을 많이 뺐는데, 변 감독이 더 빼면 안 된다고 없어 보인다고 해서 조금 찌웠다. 어떻게 하면 다른 인물과 섞여 보이지 않을지 고민을 많이 했다. 저희가 오케스트라 팀이면, 변 감독은 오케스트라의 합주를 이끌어내는 지휘자 같다"고 극찬했다.