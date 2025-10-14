'굿뉴스' 변성현 감독 "홍경과 첫 호흡? 정말 피곤해" 깜짝 놀란 이유

기사입력 2025-10-14 12:21


'굿뉴스' 변성현 감독 "홍경과 첫 호흡? 정말 피곤해" 깜짝 놀란 이유
14일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 영화 '굿뉴스'의 제작보고회, 홍경이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.14/

[스포츠조선 안소윤 기자] 변성현 감독이 '굿뉴스'에서 3개 국어 연기를 소화한 배우 홍경의 노력에 극찬을 보냈다.

홍경은 14일 서울 종로구 JW메리어트 동대문 스퀘어에서 열린 넷플릭스 영화 '굿뉴스' 제작보고회에서 "홍경은 질문이 많은 배우"라며 "저도 덕분에 공부를 더 많이 하게 됐다"라고 했다.

17일 공개되는 '굿뉴스'는 1970년대, 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한 자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그린 영화로, '불한당: 나쁜 놈들의 세상'(이하 '불한당'), '킹메이커', '길복순'의 변성현 감독이 메가폰을 잡았다.

엘리트 공군 중위 서고명으로 분한 홍경은 3개 국어(한국어, 영어, 일본어) 연기에 도전해 이목을 끌었다. 그는 "프리 기간 때 관제사로서 알아야 하는 기본적인 요소들을 많이 알아가려고 노력했다. 언어도 영어에는 익숙할 순 있어도, 일본어는 처음 접하다 보니 충분한 시간을 갖고 천천히 알아가 보려고 했다. '청설'에서 수어도 그렇고, 이번에 외국어도 그렇고 어렵지만 여러가지의 것들을 알아놓을 수 있는 기회라는 생각이 들었다"고 말했다.

이에 홍경과 첫 작업을 함께 한 변 감독은 "정말 질문이 많고 피곤했다(웃음). 모든 질문에 대한 답을 잘 해줘야 했기 때문에 제가 쓴 시나리오인데도 불구하고 더 공부하게 됐다. 사실 농담으로 피곤하다고 했지만, 저도 홍경과 함께 하면서 많은 걸 배웠다"며 "어떻게 보면 고명이란 캐릭터는 첫 기초 공사는 제가 했지만, 완성품은 같이 만들었다고 해도 과언이 아니다"고 전했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정성일, 결혼 9년 만에 파경 "귀책사유 NO, 8살 子공동육아..원만한 합의로 이혼"[공식]

2.

'출생의 비밀' 김송 쌍둥이 동생, 방송출연 심경고백 "시기 질투 너무 심해"[SC이슈]

3.

‘더 글로리’ 정성일, 결혼 9년 만 파경 "숙고 끝에 각자의 길"

4.

'재혼' 김병만, 63빌딩서 '다이아 반지' 프러포즈..♥아내 "모든 시간 보상받는 느낌"(사랑꾼)

5.

'재혼' 김병만, 결혼식 현장 최초 공개 "♥아내+두 자녀는 내 구세주"(사랑꾼)

연예 많이본뉴스
1.

정성일, 결혼 9년 만에 파경 "귀책사유 NO, 8살 子공동육아..원만한 합의로 이혼"[공식]

2.

'출생의 비밀' 김송 쌍둥이 동생, 방송출연 심경고백 "시기 질투 너무 심해"[SC이슈]

3.

‘더 글로리’ 정성일, 결혼 9년 만 파경 "숙고 끝에 각자의 길"

4.

'재혼' 김병만, 63빌딩서 '다이아 반지' 프러포즈..♥아내 "모든 시간 보상받는 느낌"(사랑꾼)

5.

'재혼' 김병만, 결혼식 현장 최초 공개 "♥아내+두 자녀는 내 구세주"(사랑꾼)

스포츠 많이본뉴스
1.

다저스, 역대급 초황당 더블플레이. 이거 진짜예요? → 만루에서 '중견수 땅볼' 병살.

2.

"긴장할수록 더…" 역사적 구속도 가능, 160㎞ 꿈꾸는 괴물 루키의 숨은 비결? 드디어 꿈 꾸던 가을이 왔다

3.

'그 돈 받고는 안 가!'→'中 맡자마자 성적 내라고?' 중국 날벼락 맞았다, 대표팀 감독 후보 2명 동시 사퇴 '충격'

4.

"나 안뽑은 팀 후회하게 만들겠다" 156㎞에도 외면받은 10순위 신인, '1군 개근→첫 승,세이브,홀드→올스타전→필승조→KS 직행→국대 승선' 첫해 다 이뤘다[이천 인터뷰]

5.

후라도(패)→로건(패)→화이트(패)→후라도(패)→앤더슨(패) '용병 전패' 2025 가을야구, 설마 오늘도..?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.