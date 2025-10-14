[포토] 우디 '피는 못 속여'

기사입력 2025-10-14 18:34


[포토] 우디 '피는 못 속여'

14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. 가수 우디가 시구를 하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

/2025.10.14/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MBC, 故 오요안나에 뒤늦은 사과…내일(15일) 유족과 기자회견[SC이슈]

2.

서동주, 故 서세원 떠올리며 "닮은 점 많아, 미워하지 않기로"[SC이슈]

3.

‘태양♥’ 민효린, 후덕 논란→둘째 임신설 부인 “엄마로 살고 있다”

4.

이효리 "♥이상순, 날 아내 아닌 팬으로 더 좋아해...아내로서도 사랑해주길" ('완벽한 하루')

5.

'폭군' 이채민, 한복 벗고 섹시美 폭발…“무대공포증, 연기로 극복”

연예 많이본뉴스
1.

MBC, 故 오요안나에 뒤늦은 사과…내일(15일) 유족과 기자회견[SC이슈]

2.

서동주, 故 서세원 떠올리며 "닮은 점 많아, 미워하지 않기로"[SC이슈]

3.

‘태양♥’ 민효린, 후덕 논란→둘째 임신설 부인 “엄마로 살고 있다”

4.

이효리 "♥이상순, 날 아내 아닌 팬으로 더 좋아해...아내로서도 사랑해주길" ('완벽한 하루')

5.

'폭군' 이채민, 한복 벗고 섹시美 폭발…“무대공포증, 연기로 극복”

스포츠 많이본뉴스
1.

"무심히 던진 '돌'도 '돌'이야" 신태용 경질→노상래 임시 체제, 정상 찾아가는 울산…이제는 결과로 얘기할 수밖에 없다

2.

'PS 역대 최초-최초-최다' 다저스 2606억 잭팟, 로버츠 완전히 반했다 "내가 기억하는 한 최고"

3.

타격 1위 LG는 23일이나 쉬고도 KS 1차전부터 잘칠 수 있을까. 염갈량은 다를까. "엄청 고민 중. 여러 시도를 하고 있다"[이천 코멘트]

4.

'이럴수가' 김영웅 결국 사라졌다 "어제보단 통증 나은데…" 삼성 변수되나[준PO 현장]

5.

'3380억' 일본 세계 6위, '2270억' 한국은 11위...손흥민+김민재 은퇴하면 어쩌나, 벌어지는 격차

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.