[SC리뷰] '박은혜 딸' 하승리, 현우 갑작스런 동거 제안에…"선배는 …

[스포츠조선 안소윤 기자] '마리와 별난 아빠들' 하승리가 현우의 동거 제안에 답을 미뤘다.
마리 모녀에게 로맨스의 기운이 드리워질 무렵, 마리의 탄생에 관련 있는 엄기분(정애리)은 "마리는 인턴을 본교에서 할 거지?"라며 은근슬쩍 시라를 떠봤다. 하지만 시라는 "내가 책임질게. 이렇게 나와야 되는 거 아냐?"라면서 기분 나빠했고, "외숙모, 그동안 편했지?"라는 시라의 혼잣말은 향후 벌어질 전개를 기대하게 했다.
그러던 와중, 마리와 시라의 감정이 폭발할 사건이 발생했다. 산후조리원 당직실을 청소하던 시라가 전남편 민보의 이름으로 마리에게 온 국제 소포를 발견한 것. 믿었던 딸에게 배신감을 느낀 시라는 부리나케 마리에게 달려가 따귀를 날렸고, 이를 추궁했다. 마리는 "난 이유도 모른 채 아빠를 잃었다"면서 "말은 안 했어도 아빠 많이 보고 싶었다"라고 말해 보는 이들의 마음을 아프게 했다.
한편, 강세는 동거 발언 이후 자신을 피하는 마리에게 서운했지만, 이내 그녀를 졸업 파티 현장으로 데려갔다. 이후 술에 취한 마리의 "선배 나 좋아해?"라는 질문에 그는 "좋아하지도 않는 사람이랑 같이 살 수 있어?"라며 에둘러 대답했다. 마리의 진심이 궁금했던 강세는 "선배를 고마워한다"는 그녀의 이야기를 듣고 아쉬움 가득한 표정을 지어 짝사랑의 설렘과 안타까움을 내비쳤다.
다툼 후 늦은 시간까지 집에 들어오지 않는 마리를 걱정한 시라는 만취한 마리가 친구 안수선(이지연)의 차를 타고 집에 오자 언짢은 마음을 드러냈다. 하지만 시라는 수선으로부터 "마리가 아빠 일 때문에 엄청 고민했어요. 아줌마 상처받을까 봐"라는 마리의 진심을 전해 듣고는 눈물을 흘렸다. 이날 방송은 배우들의 현실감 넘치는 연기로 극의 몰입을 한것 끌어올리며 다음 회에 대한 본방사수 욕구를 자극했다.
한편 KBS1 '마리와 별난 아빠들' 4회는 16일 오후 8시 30분 방송된다. 또한 17일 19시 40분부터 1~4회 몰아보기 스페셜 방송이 예정돼 있으며, 오는 18일부터 4주간, 매주 토요일 15시 15분부터 17시까지 평일 방송분을 몰아볼 수 있는 특별 방송이 시청자들을 기다리고 있다.
