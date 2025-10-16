축구협회장까지 대국민 사과...신태용 파격 경질 후폭풍→월드컵 희망 '와…

축구협회장까지 대국민 사과...신태용 파격 경질 후폭풍→월드컵 희망 '와르르' 인니, 폭발한 현지 여론에 10개월 만에 또 감독 경질

기사입력 2025-10-16 18:07


사진=트위터 캡처

로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]월드컵 희망이 꺾인 여파를 극복하지 못했다. 파트릭 클라위버르트 감독이 인도네시아 대표팀을 떠났다.

인도네시아축구협회(PSSI)는 16일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 'PSSI는 대표팀 코치진과 협력을 조기 종료하는 것에 합의했다'라고 발표했다.

PSSI는 'PSSI는 인도네시아 대표팀 코치진과 상호 종료 합의를 통해 조기 계약 종료를 결정했다. 이 계약은 이전에 2년 계약을 체결했었고, 내부 상황과 대표팀 미래 발전에 대한 방향을 고려해 상호 합의에 따라 종료됐다. 이에 따라 코치진은 A대표팀과 U-23(23세 이하), U-20(20세 이하) 대표팀을 지도하지 않는다. 임기 동안 기여한 공로에 감사를 표한다'고 전했다.


로이터연합뉴스
예정된 수순이었다. 클라위버르트 감독이 이끈 인도네시아 대표팀은 12일사우디아라비아 제다 킹 압둘라 스포츠 시티 스타디움에서 열린 이라크 대표팀과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 아시아지역 4차예선 B조 2차전에서 0대1로 패배했다. 앞서 1차전에서 사우디아라비아에 2대3으로 패했던 인도네시아는 2연패를 기록하며 사상 첫 월드컵 본선행 희망이 박살났다. 최소 1승을 거뒀다면 2위로 대륙간 플레이오프 희망을 살릴 수 있었으나, 2패로 그 희망마저 무너졌다.

인도네시아는 2026년 북중미월드컵 3차예선에서 C조 4위에 오르며 4차예선 진출에 성공했다. 신태용 감독이 인도네시아 협회의 갑작스러운 경질로 팀을 떠나게 된 이후 사령탑에 오른 클라위버르트는 4차예선 진출로 성과를 인정받게 됐다. 하지만 4차예선에서 떨어지며, 클라위버르트가 부임 이후 1년도 채우지 못하고 인도네시아를 떠나게 됐다. 경기 후 클라위버르트 감독은 사퇴 여론에 대해 "미래에 대해서는 지금 말하기는 어렵다. 차분히 돌아볼 시점이다"고 선을 그었으나, 경질을 피하지 못했다.


AFP연합뉴스

AFP연합뉴스
에릭 토히르 PSSI 회장도 고개를 숙였다. 토히르 회장은 SNS를 통해 '월드컵 출전이라는 꿈을 실현하지 못해 죄송하다. 4차 예선까지 이끌어준 대표팀 관계자, 선수들, 그리고 팬들에게 감사하다. 인도네시아 역사상 여기까지 온 것도 처음 있는 일이다'고 사과했다.

그럼에도 팬들의 마음은 이미 돌아선 상황이었다. 팬들의 SNS를 통해 클라위버르트 감독의 사퇴를 요구하는 목소리가 커지고 있었다. 대안으로는 신태용 감독의 복귀까지 거론됐다. 인도네시아의 '티비원뉴스'는 '협회는 신태용 감독의 복귀를 내부적으로 검토할 것이다. 신태용 감독 역시 복귀를 완전히 배제하지 않을 수 있다'고 전망했다.

한편 신 감독의 복귀에 대해 인도네시아 팬들이 간절히 원하고 있다는 주장도 나오고 있다. 인도네시아의 베리타이아팀은 '신 감독이 인도네시아로 복귀할 가능성이 거론되고 있다. 그는 인도네시아 팬들 사이에서 여전히 중요한 인물이다'고 전했다. 앞서 신 감독은 지난 1월 PSSI의 결정으로 인도네시아 대표팀을 떠났었다. 이후 K리그1에 복귀해 울산 HD 감독 부임 후 부진한 성적 끝에 65일 만에 경질됐다. 이후 여러 인터뷰로 울산에 혼란을 더하기도 했다. 현재 무직 신분인 신 감독에게 인도네시아가 손을 다시 내밀지는 미지수다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

