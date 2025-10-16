박재범, 유방암 행사서 '몸매' 열창 논란에 고개 숙였다.."불편했다면 …

|
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 박재범이 유방암 인식 캠페인 뒤풀이 무대에서 자신의 히트곡 '몸매(MOMMAE)'를 불러 논란에 휩싸였다.
그는 "정식 유방암 캠페인 이벤트가 끝난 뒤 열린 파티와 공연은 바쁜 스케줄을 빼고 좋은 취지와 좋은 마음으로 모인 분들을 위한 자리라고 이해해 평소 공연처럼 했다"고 설명했다.
이어 "암환자분들 중 제 공연을 보시고 불쾌하거나 불편하셨다면 죄송하다. 건강하시길 바란다. 파이팅이다"라며 직접 사과했다.
앞서 15일 서울의 한 호텔에서 열린 해당 캠페인에는 다수의 셀럽과 모델, 아티스트들이 참석했다.
박재범은 다리 부상으로 목발을 짚은 채 행사에 참여했고, 뒤풀이 무대에서 '몸매'를 열창했다.
하지만 "네 가슴에 달려있는 쌍둥이 자매" 등 가사 내용이 행사 취지와 맞지 않는다는 지적이 이어지며 비판이 일었다.
논란이 커지자 주최 측은 공식 SNS에 게시했던 박재범의 무대 영상과 관련 게시물을 모두 삭제했다.
일부 네티즌은 "취지는 좋았지만 선곡은 부적절했다"는 반응을 보였고, 또 다른 누리꾼들은 "좋은 마음으로 참여한 만큼 과도한 비난은 자제하자"고 의견을 나누고 있다.
박재범은 최근 다리 부상 중에도 공연 일정을 이어가고 있으며, 이번 무대는 "무페이(노 개런티)"로 참여한 것으로 알려졌다.
그는 "좋은 의도로 참여했지만 불편했다면 사과드린다"며 유방암 환자들과 행사 참석자들에게 다시 한 번 유감을 표했다.
