박재범, 유방암 행사서 '몸매' 열창 논란에 고개 숙였다.."불편했다면 죄송"

기사입력 2025-10-16 13:37


박재범, 유방암 행사서 '몸매' 열창 논란에 고개 숙였다.."불편했다면 …

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 박재범이 유방암 인식 캠페인 뒤풀이 무대에서 자신의 히트곡 '몸매(MOMMAE)'를 불러 논란에 휩싸였다.

이에 박재범은 직접 사과와 해명 글을 게재하며 입장을 밝혔다.

16일 박재범은 개인 SNS를 통해 하루 전 진행된 'W Korea' 주최 유방암 인식 향상 캠페인 'Love Your W 2025' 뒤풀이 현장 영상을 공유하고 장문의 심경글을 남겼다.

그는 "정식 유방암 캠페인 이벤트가 끝난 뒤 열린 파티와 공연은 바쁜 스케줄을 빼고 좋은 취지와 좋은 마음으로 모인 분들을 위한 자리라고 이해해 평소 공연처럼 했다"고 설명했다.

이어 "암환자분들 중 제 공연을 보시고 불쾌하거나 불편하셨다면 죄송하다. 건강하시길 바란다. 파이팅이다"라며 직접 사과했다.

박재범은 또 "부상이 있는 상태로 좋은 마음으로 무페이로 공연을 열심히 했다"며 "그 좋은 마음을 악용하지 말아달라"고 덧붙였다.

앞서 15일 서울의 한 호텔에서 열린 해당 캠페인에는 다수의 셀럽과 모델, 아티스트들이 참석했다.

박재범은 다리 부상으로 목발을 짚은 채 행사에 참여했고, 뒤풀이 무대에서 '몸매'를 열창했다.


하지만 "네 가슴에 달려있는 쌍둥이 자매" 등 가사 내용이 행사 취지와 맞지 않는다는 지적이 이어지며 비판이 일었다.

논란이 커지자 주최 측은 공식 SNS에 게시했던 박재범의 무대 영상과 관련 게시물을 모두 삭제했다.

일부 네티즌은 "취지는 좋았지만 선곡은 부적절했다"는 반응을 보였고, 또 다른 누리꾼들은 "좋은 마음으로 참여한 만큼 과도한 비난은 자제하자"고 의견을 나누고 있다.

박재범은 최근 다리 부상 중에도 공연 일정을 이어가고 있으며, 이번 무대는 "무페이(노 개런티)"로 참여한 것으로 알려졌다.

그는 "좋은 의도로 참여했지만 불편했다면 사과드린다"며 유방암 환자들과 행사 참석자들에게 다시 한 번 유감을 표했다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김우빈, 성북동 34억 주택살이 고충 "관리 너무 힘들어 집에서 못 나와"

2.

유재석, 중2 子 지호에 5만원 줬더니 반응이..."갑자기 주니까 너무 좋아해" ('유퀴즈')

3.

'47세 미혼' 이태곤 "나이 드는게 두려워, 아이 낳는게 망설여진다"

4.

'100억 건물주' 장성규 재산 얼마나 많길래.."두 아들 형제의 난 우려"

5.

전신 시스루·언더붑까지…트와이스, 美 란제리쇼 등장 '역대급 파격'

연예 많이본뉴스
1.

김우빈, 성북동 34억 주택살이 고충 "관리 너무 힘들어 집에서 못 나와"

2.

유재석, 중2 子 지호에 5만원 줬더니 반응이..."갑자기 주니까 너무 좋아해" ('유퀴즈')

3.

'47세 미혼' 이태곤 "나이 드는게 두려워, 아이 낳는게 망설여진다"

4.

'100억 건물주' 장성규 재산 얼마나 많길래.."두 아들 형제의 난 우려"

5.

전신 시스루·언더붑까지…트와이스, 美 란제리쇼 등장 '역대급 파격'

스포츠 많이본뉴스
1.

'가을야구 79전' 고수 김경문의 단기전, 초보 박진만-이숭용과 무엇이 다를까

2.

그렇게 잘던졌는데 왜? '괴물' 폰세와 1차전 맞대결, 어째서 최원태가 아닌가

3.

'英 BBC 100% 인정' 토트넘 손흥민 공백 이렇게 심각하다니..."부족함 있다, 하지만 선택지 없다" 자포자기

4.

저런 외국인 타자 못 데려오나, 시속 155km 강속구 밀어쳐 우월 홈런, 가을야구 타율 '0.636' 홈런-타점왕은 쉬지 않는다[민창기의 일본야구]

5.

"일본의 브라질전 승리는 우연 아닌 필연" 모리야스 교체술에 선수들 '와!' 경탄…일명 '카타르 전술'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.