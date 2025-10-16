[공식]'무한도전', 7년 만에 돌아온다…'예능 왕좌'의 귀환

|
[스포츠조선 정빛 기자] MBC 대표 예능 '무한도전'이 스핀오프 콘텐츠로 돌아온다.
'무한도전'의 상징적 콤비인 박명수와 정준하가 새 예능 '하수처리장'을 통해 다시 한자리에 모인다. '하수처리장'은 오는 17일 오후 6시 25분 MBC 유튜브 채널 '오분순삭'을 통해 첫 공개된다.
특히 올해 '무한도전' 20주년을 기념해 기획된 스핀오프라는 점에서 관심사다. 2005년 '무모한 도전'으로 출발해 2018년까지 13년간 국민적 사랑을 받은 MBC 간판 예능 '무한도전'의 정신을 잇는 프로젝트인 셈.
비록 원년 멤버들이 모두 함께하는 완전한 재결합은 아니지만, '무한상사'에서 찰떡 호흡을 자랑했던 '하와수' 라인 박명수·정준하의 재회만으로도 팬들의 기대감은 뜨겁다.
박명수와 정준하도 각각 개인 SNS를 통해 프로그램을 홍보했다. 이들은 "10월 17일 오후 6시 25분 '무한도전' 스핀오프 '하수처리장' 오픈"이라며 소식을 전했다. 이들은 "매주 금요일 오후 6시 25분에 만날 수 있으니 무조건적이고 편향적인 칭찬과 응원 부탁드린다"며 "하와수와 수다도 떨고 고민도 처리하고 싶은 '무도 키즈'들의 신청도 받고 있다"고 전했다.
'하수처리장'은 매주 금요일 오후 6시 25분 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com