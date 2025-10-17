'세상에 이럴 수가!' 韓 축구 경사 났네. PSG 이강인 AFC 올해의…

|
[스포츠조선 이원만 기자] 놀라운 경사다. 한국 축구의 위상이 다시 한번 아시아를 뒤흔들었다.
이번에 이강인까지 '올해의 국제선수상'을 받게 되면서 한국은 통산 6번 수상을 기록하게 됐다. 이는 AFC 회원국 중에서 최다 수상 기록이다.
이강인은 지난 2024~2025시즌 프랑스 명문구단 PSG 소속으로 활약하며 팀의 다관왕 등극에 힘을 보탰다. PSG는 리그1 우승을 필두로 쿠프 드 프랑스(프랑스컵), 트로페 데 샹피옹(슈퍼컵)에 이어 구단 사상 첫 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승까지 거머쥐며 4관왕에 올랐다.
이강인은 이날 시상식에는 참석하지 못했다. A매치 브레이크 이후 소속팀에 복귀했다. 이강인은 소속팀에서 다시 선발 경쟁에 들어갔다. 18일 스트라스부르와의 리그 1 18라운드 경기에 출전할 가능성이 있다.
한편, PSG 구단은 공식 페이지를 통해 이강인의 AFC '올해의 국제선수상' 수상을 축하하는 포스터를 올리며 이강인에 대한 자부심을 표현했다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com