'세상에 이럴 수가!' 韓 축구 경사 났네. PSG 이강인 AFC 올해의 국제선수상 수상 쾌거. 라이벌 쿠보 꺾었다

기사입력 2025-10-17 12:27


'세상에 이럴 수가!' 韓 축구 경사 났네. PSG 이강인 AFC 올해의…
14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 한국이 파라과이에 2대 0으로 승리했다. 경기 종료 후 팬들에게 인사를 건네고 있는 대표팀 이강인. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.14/

'세상에 이럴 수가!' 韓 축구 경사 났네. PSG 이강인 AFC 올해의…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 이원만 기자] 놀라운 경사다. 한국 축구의 위상이 다시 한번 아시아를 뒤흔들었다.

'골든보이' 이강인(24·파리생제르맹)이 개인 최초이자 역대 한국선수 통산 6번째로 아시아축구연맹(AFC) '올해의 국제선수상'을 수상했다. 특히 이강인은 오랜 라이벌인 일본의 쿠보 타케후사(레알 소시에다드)와 경쟁한 끝에 이 상을 수상하며 경쟁 구도에서 확실한 우위를 점하게 됐다.

이강인은 17일(이하 한국시각) 사우디아라비아 리야드의 킹 파하드 문화센터에서 열린 'AFC 어워즈 2025'에서 '올해의 국제선수상' 수상자로 호명됐다. 쿠보와 이란 출신으로 그리스리그 올림피아코스에서 뛰고 있는 메흐디 타레미가 이 상의 경쟁자였다.


'세상에 이럴 수가!' 韓 축구 경사 났네. PSG 이강인 AFC 올해의…
사진=PSG SNS
이로써 이강인은 손흥민(LA FC) 김민재(바이에른 뮌헨)에 이어 한국인 선수 가운데 역대 세 번째이자 개인 처음으로 이 상을 받게 됐다. 이전까지는 손흥민이 토트넘 홋스퍼 시절이던 2015년을 시작으로 2017, 2019, 2023년 등 총 네 차례 수상의 영예를 품에 안았다. 이어 김민재가 2022년에 한 차례 상을 받은 적이 있다.

이번에 이강인까지 '올해의 국제선수상'을 받게 되면서 한국은 통산 6번 수상을 기록하게 됐다. 이는 AFC 회원국 중에서 최다 수상 기록이다.

'올해의 국제선수상'은 AFC 회원국 출신 선수 중에서 해외 무대에서 한 시즌 동안 가장 뛰어난 활약을 펼친 선수에게 수여된다.

이강인은 지난 2024~2025시즌 프랑스 명문구단 PSG 소속으로 활약하며 팀의 다관왕 등극에 힘을 보탰다. PSG는 리그1 우승을 필두로 쿠프 드 프랑스(프랑스컵), 트로페 데 샹피옹(슈퍼컵)에 이어 구단 사상 첫 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승까지 거머쥐며 4관왕에 올랐다.


'세상에 이럴 수가!' 韓 축구 경사 났네. PSG 이강인 AFC 올해의…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이강인은 시즌 초중반까지는 루이스 엔리케 감독의 '아바타'처럼 크게 중용됐다. 만능형 키플레이어로 신임을 받았다. 그러나 1월 이적시장 이후 급격히 입지가 좁혀졌다. 이강인은 지난 시즌 공식전 49경기에서 7골, 6도움을 기록했다.


이강인은 이날 시상식에는 참석하지 못했다. A매치 브레이크 이후 소속팀에 복귀했다. 이강인은 소속팀에서 다시 선발 경쟁에 들어갔다. 18일 스트라스부르와의 리그 1 18라운드 경기에 출전할 가능성이 있다.

한편, PSG 구단은 공식 페이지를 통해 이강인의 AFC '올해의 국제선수상' 수상을 축하하는 포스터를 올리며 이강인에 대한 자부심을 표현했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“엄정화, 정재형과 뜬금 결혼발표” 염원에도 열애설 안 터져..“베프 재형 요정”

2.

김재덕 실종됐나..장수원 “연락 안 돼. 착하고 좋은 형인데”

3.

'90세' 신구, 몰라보게 야윈 심부전증 투병 근황 "반가운 밝은 미소"[SC이슈]

4.

클라라, 결혼 6년 만에 파경.."사무엘 황과 8월 협의 이혼" [공식]

5.

'51세' 김병철 "동료 배우들도 유부남으로 오해" 고충 토로 ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

'76.5%의 확률' 한화의 삼성의 1차전, 이 한 줄로 요약된다...폰세와 디아즈의 전쟁

2.

이강인, 올해 아시아 최고 선수 등극. AFC 어워즈 올해의 국제선수상 영광

3.

오타니 3루타에 '대마신' 세이브! 김혜성 결장.. 日열도 대축제 → 다저스 월드시리즈 97.6%

4.

WS 1승 남았다! '글래스나우 5⅔이닝 1실점+오타니 3루타+사사키 세이브'...LAD 3-1 밀워키

5.

"신선한 충격→토트넘 1월 깜짝 복귀" 英 단독보도! 손흥민, MLS 오프시즌 유럽 임대 가능…베컴→앙리 이어 계약서 '단기 이적' 조항 포함

스포츠 많이본뉴스
1.

'76.5%의 확률' 한화의 삼성의 1차전, 이 한 줄로 요약된다...폰세와 디아즈의 전쟁

2.

이강인, 올해 아시아 최고 선수 등극. AFC 어워즈 올해의 국제선수상 영광

3.

오타니 3루타에 '대마신' 세이브! 김혜성 결장.. 日열도 대축제 → 다저스 월드시리즈 97.6%

4.

WS 1승 남았다! '글래스나우 5⅔이닝 1실점+오타니 3루타+사사키 세이브'...LAD 3-1 밀워키

5.

"신선한 충격→토트넘 1월 깜짝 복귀" 英 단독보도! 손흥민, MLS 오프시즌 유럽 임대 가능…베컴→앙리 이어 계약서 '단기 이적' 조항 포함

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.