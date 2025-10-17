송지효, 前남자친구 폭로했다 "3일 연락 두절된 후 쎄한 느낌"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 송지효가 무심한 성격 탓, 전 연인에게서 쎄한 느낌을 뒤늦게 알아차렸다고 밝혔다.
17일 '지편한세상' 채널에는 옥지영, 송지효 편 영상이 공개됐다.
송지효는 "친한 사람하고 길게 통화한 적 있냐"라는 질문에 "없다. 나는 듣는 걸 좋아한다"라고 말했다. 최근 길게 통화한 사람은 유재석인데 그것도 단 1분이었다고. 송지효는 "나는 통화를 잘 안 한다. 무슨 말을 해야 할지 모르겠다. 되물어야 하는데 상대가 뭐 하는지 그다지 궁금한 점도 없다"라고 말했다.
지석진은 연인의 경우에도 그렇냐고 물었고, 송지효는 "난 2~3일 연락이 안 돼도 그러려니 한다. 무딘 스타일이고 의심도 안 한다. 그래서 '관심이 없는 거 아니냐, 외롭다'라는 말을 상대에게 많이 들었다. 나도 내 생활을 터치하는 게 싫어서 나도 터치를 안 하는 거다. 근데 몇 년이 지나면 쎄한 느낌이 나더라"라고 말했다. 지석진은 "몇 년을 그래야 아는 거야? 지효를 알고 지낸지 15년 만에 또 새로운 걸 알아간다"라며 폭소했다.