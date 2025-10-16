류필립 "♥미나, 친누나 수술비까지 도와줬는데 돌 던져..오해와 비난 힘…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 류필립이 친누나 박수지 씨의 다이어트 콘텐츠 중단 이후 아내 미나를 향한 오해와 비난이 이어지자 자제를 당부했다.
류필립은 15일 "미나 씨가 20년 넘게 안티 댓글에 시달렸어도 신경 안 썼다. 하지만 누나를 도와준 행동에 대해서 오해하고 비난하는 안티성 댓글에 대해서는 너무 힘들어하고 있다"며 글을 올렸다.
이어 "나는 미나 씨에게 과거 부모 관련된 일로 수차례 도움을 요청해 큰 신세를 진 적이 있다. 그리고 이번엔 수지 누나의 다이어트를 도와달라고 미나 씨에게 부탁했는데 상황이 이렇게 되어서 정말 미안해 죽을 것 같다"고 털어놨다. 그러면서 "이러한 댓글을 보면서 정말 극심한 스트레스에 시달리고 있다. 도움을 주었는데 그 모습을 구경하던 일면식도 없는 사람들이 우리들에게 돌을 던지고 있다"고 호소했다.
류필립은 미나가 박수지 씨에게 금전적·의료적 지원을 아끼지 않았다고도 강조했다. 그는 "수지 누나가 먼저 원해서 미나 씨가 헬스장 1년치 결제해 주고, 수지 누나가 돈이 없어서 탈장 수술을 못하는 상황이었고, 심지어 보험도 없어서 수술비부터 전부 미나 씨가 지원해 줬다"며 "부디 미나 씨와 수지 누나를 그만 연관 지어달라"고 당부했다.
|
또한 류필립은 한 네티즌의 추측성 댓글에 직접 답글을 달며 반박하기도 했다. 네티즌은 수지 씨의 SNS 게시물에 "미나 님이랑 함께하면 살은 빠지지만 스트레스를 너무 받고 딱히 돈을 내가 벌거나 내가 이득을 받는 것도 아니고(남 좋은 일 하는 거 같고) 그래서 독립하며 다이어트 인플루언서도 돼서 광고도 따고 공구도 하고 그러시려는 거 같은데 후자도 나쁘진 않으나 대신 꼭 성공하시길 바란다. 정말 이건 악플이 아니라 안타까움의 댓글"이라고 남겼다. 이에 수지 씨는 미나와의 운동 스트레스, 수입 등과 관련된 내용에 별다른 해명 없이 "감사하다. 꼭 지켜봐 달라"라는 답글을 달았다.
그러자 류필립은 해당 댓글에 "오해가 있다. 우리는 운동 강요한 적 없다. 일주일에 2~3번 보면서 월 몇백씩 주고 운동도 옆에서 붙어서 하는 법만 가르쳐줬고 수지 누나는 출근도 하지 않고 정해진 규칙 없이 편하게 오고 싶을 때 오면서 돈 많이 벌고 이득 많이 봤다"라고 글을 남겼다.
이어 "내가 봤을 때 80kg까지 감량하면서 매우 행복해했다. 우리는 단 한 번도 운동 및 다이어트를 강요한 적 없고 하고 싶은 거 다 지원해 줬다. 서울 이사 비용 보증금, 중간중간 소액의 빚들을 갚아주며 다이어트에 전념할 수 있도록 도왔다. 본인 스스로 우리 몰래 무리해서 굶으면서 빼고 있었고, 공구도 여러 번 해서 돈 벌었고, 광고도 들어와서 돈을 더 많이 벌 수 있는 일들이 생겼는데 갑자기 번아웃이 와서 본인이 다이어트 및 모든 일들을 포기했다"고 설명했다.
그러면서 "두 달 쉬고 30kg이 다시 찌고 와서 다시 다이어트를 한다고 하니 멀리서 지켜볼 뿐이다. 우리는 엔터를 하는 사업가가 아니다. 이득을 본 건 수지 누나다. 우리 좋은 일 한 적 없고 수지 누나가 새로운 삶을 살고 행복해지라고 1년 동안 수지 누나만을 위해서 희생하며 달렸다. 이러한 댓글이 많은 사람들이 보고 오해할까 봐 글을 남긴다"고 덧붙였다.
한편 박수지 씨는 미나·류필립 부부의 도움으로 150kg에서 78kg까지 감량하며 화제가 됐으나, 최근 콘텐츠에서 빠졌다. 이에 대해 류필립은 "하기 싫은 걸 억지로 시킬 수 없다. 누나가 그만하고 싶다고 해서 더 이상 진행할 수 없다"며 "그동안 지원을 많이 해줬지만 싫다는데 어떻게 강행을 하겠나. 수지 누나와의 인연을 마무리하게 됐다"고 전했다.
이후 불화설이 제기됐고, 류필립은 "너무 과장되고 상황이 부풀려졌다. 오해가 없었으면 좋겠다"며 "각별한 사이는 아니지만 그렇다고 싸움한 것도 아니다"라고 재차 해명했다.