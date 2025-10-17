이정재X임지연, 혐관 로맨스 '얄미운 사랑' 시청자에 '착붙'할까

|
[스포츠조선 조지영 기자] 이정재, 임지연, 김지훈, 서지혜가 다채로운 캐릭터 플레이를 펼친다.
오는 11월 3일 첫 방송 예정인 tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑'(정여랑 극본, 김가람 연출)측은 17일, 임현준(이정재), 위정신(임지연), 이재형(김지훈), 윤화영(서지혜)의 4인 4색 직업 포스터를 공개했다.
이날 공개된 직업 포스터는 이정재, 임지연, 김지훈, 서지혜가 펼칠 '착붙' 캐릭터 플레이에 기대를 더욱 높인다. 먼저 배우 임현준이 새겨진 의자에 앉아 여유로운 미소를 보내는 '반박 불가 국민 배우' 임현준의 모습이 시선을 사로잡는다. 어느덧 강필구로서 4개의 시즌을 성공리에 마무리한 그에게 대중들은 "국민형사 강필구, 임현준 말고 누가 해요?"라며 최고의 찬사를 보내는 중이다. 무탈하게 흘러가는 듯 보이던 그의 연예계 생활에 찾아올 롤러코스터 같은 변화가 궁금해지는 가운데, 유쾌하고 엉뚱한 임현준의 매력을 능청스러운 코믹 연기로 완성할 이정재의 활약에도 이목이 집중된다.
특종을 향한 취재 준비를 마친 '확신의 T 기자' 위정신의 모습도 흥미롭다. 정치부 에이스로 불리던 그는 하루아침에 연예부에 불시착하며 일상의 격변을 맞이한다. 장르 불문 연예계 알못이던 위정신의 가방에 '착한형사 강필구'의 굿즈가 자리하게 된 사연은 무엇일지, 그에게 찾아온 변화가 더욱 궁금해진다. 위정신의 변화무쌍한 매력부터 임현준과의 '앙숙' 케미스트리까지 선보일 임지연의 열연 역시 기대를 더한다.
김지훈은 전직 야구스타 이재형 역으로 스윗한 매력을 발산한다. 이재형은 전 국민이 사랑하던 스포츠 스타에서 스포츠은성의 사장으로 새로운 인생을 시작하게 된 인물. 사려 깊고 다정한 성미로 만인의 호감을 사지만, 사랑에 있어서만큼은 한 여자에게 직진하는 불도저 사랑꾼인 그의 삶에 위정신이라는 범상치 않은 변수가 등장한다. 설렘을 유발하는 부드러운 미소 위로 더해진 '인생도 9회말 2아웃부터'라는 한 마디는 일도, 사랑도 역전 홈런을 노리는 이재형의 이야기에 호기심을 더한다.
스포츠은성 소속 전무후무한 최연소 연예부 부장 윤화영의 도도한 아우라도 눈길을 끈다. 윤화영의 무기는 위정신마저 넉다운시키는 독사 같은 언변과 특종만 써 내리는 킬러 같은 펜촉. 완벽함을 추구하며 흔들림 없이 나아가던 윤화영 앞에 사사건건 부딪히는 연예부 새내기 위정신이 등장하며 복잡다단한 감정의 변화를 겪게 된다고. 미모와 능력을 모두 갖춘 윤화영과 완벽 싱크로율을 자랑할 서지혜의 활약에도 이목이 집중된다.
'얄미운 사랑' 제작진은 "소란한 연예계에서 남다른 인연으로 엮이는 네 남녀의 이야기가 흥미로울 것"이라면서 "각기 다른 개성을 가진 인물들의 사연이 때로는 웃음을, 때로는 공감을 전할 예정이다. 캐릭터의 매력을 극대화하고 몰입을 더 할 믿고 보는 배우들의 시너지 역시 기대해 달라"고 전했다.
한편, tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑'은 오는 11월 3일 저녁 8시 50분 첫 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com