‘불꽃야구’ 정근우, 사직 징크스 극복 도전…이대호 “사직만 오면 비실해…

[스포츠조선 김준석 기자] 불꽃 파이터즈가 승리라는 목표로 사활을 건 승부를 펼친다.
신재영은 현재 파이터즈에서 가장 폼 좋은 투수답게 자신감 있는 피칭으로 분위기를 압도한다. 그의 공을 보던 이대은은 "슬라이더 사기야. 직구 안 던져도 될 것 같다"며 극찬을 날리고, 상대 더그아웃도 술렁인다. 평균자책점 1위를 노리는 '야망 맵도리' 신재영이 반전을 꿈꾸는 부산고 타선을 봉쇄하고 원펀치 자리에 오를 수 있을지 주목된다.
한편, 파이터즈 내 또 다른 부산 출신 정근우는 이대호에게 "사직만 오면 비실하다"는 농담을 듣는다. 실제로 그는 이번 경기에서 안타를 만들지 못하며 씁쓸함을 드러낸 바 있다. 하지만 웃픈 농담과 달리 상대 적장은 정근우를 1호 견제 대상으로 지목하며 경계심을 드러낸다. 과연 정근우가 특유의 영리한 플레이로 판도를 뒤흔들며 이번 경기의 첫 안타를 만들어낼 수 있을지 궁금해진다.
불꽃 파이터즈와 부산고의 화끈한 경기력은 오는 20일(월) 저녁 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.
