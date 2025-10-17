53세 장동건, ♥고소영 유튜브 첫 출격! 아내 딱밤에도 멋짐 폭발

|
[스포츠조선 이유나 기자] 배우 장동건이 아내 고소영 유튜브에 처음으로 출연했다.
17일 고소영 채널에는 "고소영 only 셀프캠(with DK)"제목의 영상이 공개됐다.
DK는 장동건의 이니셜이었다. 이날 고소영은 일주일 내내 진행한 촬영 끝에 주말에 부부 동반 골프 라운딩에 간 사적인 시간을 공개했다.
지인들과 함께 라운딩 시작 전 식사를 하던 고소영 옆에 장동건이 자리했다.
고소영은 "자꾸 나오시려고 해"라며 핀잔을 줬지만 장동건과의 다정한 모습이 엿보였다. 장동건은 그동안 목소리만 노출됐지만 이날은 고소영 셀프캠에 얼굴이 노출됐다.
53세의 나이에도 여전히 훈훈한 외모의 장동건은 식당에서 유현준 교수와 비슷한 사람을 발견하고 고소영과 내기를 한 것.
|
한편, 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 고소영 장동건 부부는 현재 서울 청담동 '더 펜트하우스'에 거주 중이다. 이곳은 전용면적 407.71㎡ 규모로 공시가격만 164억 원에 달하며 4년 연속 전국에서 가장 비싼 공동주택으로 기록되고 있다.
또한 부부 서울 성동구 송정동, 강남구 청담동, 용산구 한남동에 건물 한 채씩 보유하고 있는 것으로 알려졌다. 이들 건물의 추정 시세는 400억원 이상인 것으로 알려졌다.
