53세 장동건, ♥고소영 유튜브 첫 출격! 아내 딱밤에도 멋짐 폭발

기사입력 2025-10-17 21:21




53세 장동건, ♥고소영 유튜브 첫 출격! 아내 딱밤에도 멋짐 폭발

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 장동건이 아내 고소영 유튜브에 처음으로 출연했다.

17일 고소영 채널에는 "고소영 only 셀프캠(with DK)"제목의 영상이 공개됐다.

DK는 장동건의 이니셜이었다. 이날 고소영은 일주일 내내 진행한 촬영 끝에 주말에 부부 동반 골프 라운딩에 간 사적인 시간을 공개했다.

지인들과 함께 라운딩 시작 전 식사를 하던 고소영 옆에 장동건이 자리했다.

고소영은 "자꾸 나오시려고 해"라며 핀잔을 줬지만 장동건과의 다정한 모습이 엿보였다. 장동건은 그동안 목소리만 노출됐지만 이날은 고소영 셀프캠에 얼굴이 노출됐다.

53세의 나이에도 여전히 훈훈한 외모의 장동건은 식당에서 유현준 교수와 비슷한 사람을 발견하고 고소영과 내기를 한 것.


53세 장동건, ♥고소영 유튜브 첫 출격! 아내 딱밤에도 멋짐 폭발
장동건은 유현준 교수가 맞다고 하고, 고소영은 아니라고 했다. 결국 고소영이 이겨 장동건 머리에 딱밤을 놓는 승리자가 됐다. 53세의 나이에도 티격태격 즐거운 부부의 모습이 훈훈하다.

한편, 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 고소영 장동건 부부는 현재 서울 청담동 '더 펜트하우스'에 거주 중이다. 이곳은 전용면적 407.71㎡ 규모로 공시가격만 164억 원에 달하며 4년 연속 전국에서 가장 비싼 공동주택으로 기록되고 있다.


또한 부부 서울 성동구 송정동, 강남구 청담동, 용산구 한남동에 건물 한 채씩 보유하고 있는 것으로 알려졌다. 이들 건물의 추정 시세는 400억원 이상인 것으로 알려졌다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송지효, 前남자친구 폭로 "외롭다더니..연락 두절된 후 쎄한 느낌"

2.

30세 화사, 40kg대 뼈말라 된 이유 "마음고생하면 살 빠지지 않나"

3.

'쌍둥이 출산' 임라라, 수혈 후 겨우 살아났는데.."무한 미역국 지옥"

4.

남보라, '한강뷰 신혼집'서 불꽃축제 직관..13남매 총출동

5.

JMG, '믹스나인' 출신 시아지우 영입…매니지먼트 자회사 설립

연예 많이본뉴스
1.

송지효, 前남자친구 폭로 "외롭다더니..연락 두절된 후 쎄한 느낌"

2.

30세 화사, 40kg대 뼈말라 된 이유 "마음고생하면 살 빠지지 않나"

3.

'쌍둥이 출산' 임라라, 수혈 후 겨우 살아났는데.."무한 미역국 지옥"

4.

남보라, '한강뷰 신혼집'서 불꽃축제 직관..13남매 총출동

5.

JMG, '믹스나인' 출신 시아지우 영입…매니지먼트 자회사 설립

스포츠 많이본뉴스
1.

'李대통령 참석'첫 체전,유승민 대한체육회장 "NO스포츠 NO퓨처,스포츠 없는 미래는 없습니다"

2.

가을비야 그만 좀 내려라! 삼성-한화 18년 만의 가을야구 1차전, 비 때문에 전격 취소 → 그럼 폰세는 어떻게? [PO1]

3.

"몸 풀지 마" 한화의 냉철한 결단, 폰세 카드 날릴 뻔한 '대참사 위기' 막았다 [PO1 현장]

4.

"부담 많이 된다. 하지만 한화도 부담 많이 될 거다" → 가을야구는 심장 싸움, 그의 ERA가 0.00인 이유

5.

11월이 다가오는데, 무슨 비가 이렇게 오냐...한화-삼성 1차전, 우천 취소 [PO1 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.