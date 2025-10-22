김흥국, 정치계와 손절 선언 "필요할 때만 연예인 찾아, 尹 면회 안갔다고 욕만"

기사입력 2025-10-22 10:57


김흥국, 정치계와 손절 선언 "필요할 때만 연예인 찾아, 尹 면회 안갔다…

[스포츠조선 김소희 기자]대표적 보수 진영 지지자로 알려진 가수 김흥국이 정치 활동을 접고 연예계 복귀를 선언, 그간 정치권에 느낀 섭섭함을 털어놓았다.

김흥국은 지난 21일 YTN라디오 '김준우의 뉴스정면승부'와의 인터뷰에서 "필요할 때만 연락하고 선거가 끝나면 연락조차 없다"며 국민의힘에 대한 서운함을 드러냈다.

그는 고(故) 이주일 선생의 "정치 해보니까 코미디더라"는 말을 인용하며 "많은 연예인이 정치권의 요청에 도움을 줬는데, 누가 가장 많이 도왔는지, 정치적으로 잘 맞는 연예인에게 비례대표나 지역구를 줘야 하지 않겠냐"고 목소리를 높였다.

또한 김흥국은 "자리나 공천을 떠나서 대표나 최고위원급 인사들이 공식 석상에서 고생한 이들을 챙기고, 선거 이후에도 우파 진영 연예인들에게 돌아갈 자리를 마련해줘야 하는데 그런 모습을 보지 못했다"며 아쉬움을 표했다.

윤석열 전 대통령 면회 여부에 대해서는 "면회 가지 않았다고 욕만 먹었다, 내가 간다고 해서 달라질 것은 없다"며 "정치는 이제 다른 사람들이 책임져야 할 일"이라고 말했다.

김흥국은 전날 소속사를 통해 "정치 이야기는 이제 내려놓고 무대에서 웃고 노래하겠다"며 "정치는 내 길이 아니었다. 사람들에게 웃음을 주고 함께 노래할 때 가장 행복하다. 그게 진짜 김흥국이다"라고 연예계 복귀를 공식 선언했다.

김흥국은 대표적인 '보수' 연예인으로, 방송에서 자신을 '애국 보수'라 칭하며 선거 때마다 특정 정당을 상징하는 붉은색 옷을 입고 유세에 나서기도 했다. 지난해 8월에는 박정희 전 대통령과 육영수 여사의 이야기를 다룬 다큐 영화 '그리고 목련이 필 때면'을 제작했다. 또한 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회에 참여했고, 헌법재판소의 윤 전 대통령 파면 결정 당시에는 "있을 수 없는 일"이라고 말했다.

