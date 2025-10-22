'JYP' 박진영, 나영석 PD와 대립..일촉즉발의 상황 "나PD 예능 …

|
[스포츠조선 조윤선 기자] JYP엔터테인먼트 소속 아티스트들과 함께 하는 tvN '출장 십오야'가 드디어 오늘 공개된다.
이후 대망의 첫 번째 게임은 그룹 내의 협동심을 최고조로 끌어올릴 수 있는 게임으로, 라운드가 진행될수록 과감한 스킨십을 시도하는 대원들이 재미를 더한다. 이 게임에 걸린 억대(?) 상품을 얻기 위한 각 팀의 고군분투도 포착돼 눈길을 끈다. 승부욕에 불탄 이들은 JYP의 사훈인 '진실, 성실, 겸손'을 언급하며 부정행위 차단에 나서지만, 기상천외한 작전과 더불어 뇌물 로비까지 등장했다고 해 과연 어떤 게임이 이들의 승부욕을 자극했을지 귀추가 주목된다.
한편 tvN '출장 십오야'는 JYP 스카우트 편, 스타쉽 전국체전 편으로 구성, 오늘(22일, 수) 첫 방송을 시작으로 매주 수요일 밤 10시 30분 안방극장을 찾아간다. JYP 스카우트 편은 오는 22일과 29일, 스타쉽 전국체전 편은 11월 5일, 12일, 19일 방송되며 풀 버전은 방송 이후 다음날 오전 9시 유튜브 '채널 십오야'를 통해 공개된다.