천명훈, 미스차이나 소월에 집초대…"이런게 신혼이구나" 눈물 폭발에 당황(신랑수업)

기사입력 2025-10-22 14:38


천명훈, 미스차이나 소월에 집초대…"이런게 신혼이구나" 눈물 폭발에 당황…

[스포츠조선 고재완 기자] 천명훈이 '짝사랑녀' 소월을 자신의 집에 처음으로 초대해 비장의 요리 실력을 뽐낸다.

22일 밤 9시 30분 방송하는 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')' 185회에서는 천명훈이 양수리 집에서 소월과 함께 인테리어를 하는가 하면 특급 요리를 만들면서 '신랑점수'를 따는 모습이 펼쳐진다.

이날 천명훈은 "집 인테리어를 바꾸고 싶다"며 소월에게 도움을 청한다. 소월은 흔쾌히 응하고, 직후 두 사람은 쇼핑센터로 장을 보러 간다. 그러면서 천명훈은 "혹시 남자 집 꾸며준 적 있어?"라고 슬쩍 묻는다. 소월은 "아니"라고 답한다. 천명훈은 "그럼 내가 세계 최초네. 고맙다"라며 갑자기 의미부여를 해 '스튜디오 멘토군단'을 빵 터지게 만든다.

잠시 후 쇼핑센터에 도착한 천명훈은 다양한 생활용품부터 커플 잠옷, 커플 머그컵, 수저 세트 등을 구매한다. 이를 본 '교감' 이다해는 "혼수 장만하러 간 거 같다"며 활짝 웃는다. 이후로도 천명훈은 계속 물건을 두 개씩 고르고 "신혼부부 같다"는 멘토군단과 쇼핑센터 직원들의 찬사에 "너무 좋았다. 저런 시간과 대화 자체가 행복했다"고 솔직하게 털어놓는다.

집에 돌아온 천명훈은 이번엔 인테리어를 도와준 소월을 위해 손수 요리에 나선다. 과연 천명훈이 소월을 위해 준비한 비장의 메뉴가 무엇일지, 그리고 '한식 러버' 소월이 어떤 맛 평가를 내놓을지 관심이 쏠리는 가운데, 그는 소월과 식사를 하던 중 "이런 게 신혼이라는 거구나"라면서 눈시울을 붉힌다. 천명훈의 돌발 행동에 놀란 소월은 "이게 무슨 울 일이야?"라며 당황스러워한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com


천명훈, 미스차이나 소월에 집초대…"이런게 신혼이구나" 눈물 폭발에 당황…

천명훈, 미스차이나 소월에 집초대…"이런게 신혼이구나" 눈물 폭발에 당황…

천명훈, 미스차이나 소월에 집초대…"이런게 신혼이구나" 눈물 폭발에 당황…

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 겸 모델, 500만원 받고 韓여성 팔아넘겨...캄보디아 모집책이었다

2.

김흥국, 정치계와 손절 선언 "필요할 때만 연예인 찾아, 尹 면회 안갔다고 욕만"

3.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

4.

김재원 아나, 300억 자산가설 입 열었다..."조건만 맞으면 간다" ('유퀴즈')

5.

'42억 집 거주' 전원주, 한달 전기세는 2천원 "검침원이 조사 나와"

연예 많이본뉴스
1.

배우 겸 모델, 500만원 받고 韓여성 팔아넘겨...캄보디아 모집책이었다

2.

김흥국, 정치계와 손절 선언 "필요할 때만 연예인 찾아, 尹 면회 안갔다고 욕만"

3.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

4.

김재원 아나, 300억 자산가설 입 열었다..."조건만 맞으면 간다" ('유퀴즈')

5.

'42억 집 거주' 전원주, 한달 전기세는 2천원 "검침원이 조사 나와"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 바이에른 뮌헨 이적' 초대박! "케인과의 재회, 낭만적인 시나리오"→유럽 이적시장 달구는 SON

2.

폰와류 집단 붕괴, 그래도 2승1패...가을 지배하는 신 에이스, 한화에 최동원이 있다

3.

[현장인터뷰]'전설' 황선홍이 보는 이청용 '골프 세리머니' 논란, "축구인으로서 안타깝고 창피하다"

4.

켄 그리피→랜디 존슨→이치로→킹 펠릭스 그리고 칼 롤리…'60홈런' 새 역사에도 "실패한 시즌" 통한의 좌절, 49년 세월 너무 무거웠다 [SC포커스]

5.

SSG 랜더스, 신인 선수 14명과 가족들 초청해 입단식 개최

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.