[SC현장] "롤모델=블랙핑크"…비비업, 도깨비로 리브랜딩→셔플댄스로 글…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 비비업이 다시 태어났다.
이번 앨범은 그런 비비업이 리브랜딩 후 처음 선보이는 신보라는 점에서 관심을 모은다.
수연은 "가짜 필터를 버리고 진짜 내 모습으로 파티를 즐기자는 메시지를 담았다. 반복되는 구간이 있어 중독성이 있는 곡이고, 안무의 하이라이트인 셔플 댄스는 신나고 매력 적이다. 뮤직비디오에는 얼굴 필터나 우리 얼굴이 시시각각 변하는 장면이 있어 귀와 눈까지 즐길 수 있다"고 자신했다.
지윤은 "'케이팝 데몬 헌터스'를 멤버들과 재미있게 봤다. 한국 전통문화가 통한 콘텐츠였다. 우리도 전통적인 스타일과 한국적인 모습을 비비업만의 스타일로 재해석했다. 해외에도 한국의 미를 더 알리고 싶다. 셔플 댄스는 하이라이트 구간이다. 요즘 과거 유행했던 것들이 업그레이드 돼서 유행하고 있는데 첫 셔플 댄스와 함께 플래시몹 재유행이 올 수 있을 것"이라고 소개했다.
킴은 "태국에도 도깨비와 비슷한 존재가 있다. 우리가 만약 도깨비가 된다면 어떤 도깨비가 될지 생각해봤는데 나는 음악으로 사람들을 치유하는 도깨비가 되고 싶었다"고 덧붙였다.
팬은 "블랙핑크 선배님들의 음악을 들으며 가수의 꿈을 꿨다. 완벽한 아우라와 카리스마, 다양한 분야에서 글로벌한 활약을 하시는 모습을 본받고 싶다"고 밝혔다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=이고이엔티