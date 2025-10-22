[종합] 박봄, '내 남편 이민호♥'→활동 중단 이어 이번엔 YG양현석 고소 폭주 "수익금 미지급"

기사입력 2025-10-22 20:44


[스포츠조선 조지영 기자] 걸그룹 2NE1의 멤버 박봄이 끝날 줄 모르는 폭주를 이어가고 있다. 배우 이민호를 향한 집착을 드러낸 것에 이어 건강상 이유로 활동중단, 그리고 이번엔 전 소속사 YG엔터테인먼트를 향한 일방적 폭로를 이어가 눈길을 끌었다.

박봄은 22일 오후 개인 계정을 통해 "From 박봄"이라는 글과 함께 양현석을 상대로 작성한 고소장을 게재했다.

박봄은 "국민 여러분, YG엔터테인먼트(YG엔터)에서 박봄에게 뭘 했는지 있는 그대로 조사해달라"며 고소장을 공개했는데, 고소장 내용에 따르면 피고소인을 양현석으로 지정해 수익금 문제를 따졌다.

양현석을 두고 '사기 및 횡령'이라는 죄명을 지었고 고소 취지로 "피고소인(양현석)은 고소인(박봄)에게 정당하게 지급되어야 할 수익금을 장기간 지급하지 않았다. 이에 대한 철저한 수사와 법적 처벌을 원한다"고 밝혔다.


이어 "피고소인은 고소인이 참여한 음원 발매, 공연, 방송, 광고, 행사, 작사, 작곡 등 모든 활동에서 발생한 수익을 정당하게 지급하지 않았다"며 "그 금액은 약1002003004006007001000034 '64272e조억원으로 추정되며, 이는 고소인이 정당하게 받아야 할 수익이다, 그럼에도 불구하고 YG엔터테인먼트 측은 정산 내역을 제공하지 않았고, 고소인에게 단 한 차례의 정당한 지급도 이뤄지지 않았다"고 주장했다.

앞서 박봄은 과도한 보정과 메이크업, 그리고 몸매를 왜곡하는 필터를 사용한 셀카 사진을 공개해 팬들을 깜짝 놀라게 만들었다. 여기에 박봄은 지난해부터 일면식이 없는 이민호를 향한 광기에 가까운 애정을 드러내 모두를 당황하게 만들었다. 이민호를 향해 '내 남편'이라는 애칭을 쓰며 셀프 열애설을 만들었고 현재에도 이따금 '이민호'를 언급해 이민호를 난감하게 만들었다.

뿐만 아니라 박봄은 2NE1 재결합 이후 멤버들과 월드 투어를 이어갔으나 지난 8월 정신건강상의 문제로 활동을 중단했다.

계속해서 잡음이 이어지고 있는 박봄이 이번엔 전 소속사를 향해 '미정산'을 주장하고 있어 충격을 안겼다. 이번 주장이 '내 남편 이민호' 때와 같은 착각에서 비롯된 것인지, 아니면 실제로 미정산 분쟁을 겪고 있는지 업계와 팬들의 관심이 쏠리고 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

