기안84·덱스·이시언·빠니, 네팔 검비르와 재회..'태계일주' 의리 훈훈

기사입력 2025-10-23 06:15


[스포츠조선 조윤선 기자] MBC '태어난 김에 세계일주' 시즌4 (이하 '태계일주') 멤버들이 변함없는 의리를 과시했다.

검비르는 22일 "'태계일주4' 네팔 편에서 고생 많으셨습니다. 기안84, 이시언, 빠니보틀, 덱스. 나의 사랑하는 동생들. 찾아와 주셔서 감사합니다"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진에는 검비르가 운영하는 레스토랑을 방문한 기안84, 이시언, 빠니보틀, 덱스의 모습이 담겼다. '태계일주' 멤버들과 검비르는 밝은 미소로 기념 촬영을 하며 다정한 분위기를 자아냈다.

'태계일주' 멤버들은 네팔 편에서 현지 코디네이터 역할을 했던 검비르와 인연을 맺은 바 있다. 방송이 끝난 뒤에도 검비르가 운영하는 한국의 레스토랑을 찾아 끈끈한 우정을 이어가는 모습이 훈훈함을 안긴다.


한편 '태계일주'는 기안84, 이시언, 덱스, 빠니보틀이 펼친 무계획 현지 밀착 여정을 담은 여행 예능으로 남미, 인도, 아프리카에 이어 지난 6월 방송된 네팔 편을 끝으로 종영했다.

