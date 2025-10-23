[SC리뷰] 하승리, 母박은혜 재혼 소식에 복잡미묘…황동주도 어쩌고('마…

|
|
[스포츠조선 안소윤 기자] '마리와 별난 아빠들' 하승리가 박은혜의 결혼 결심에 심란해졌다.
강민보(황동주)는 마리의 미국행을 격렬히 반대하는 전 아내 시라를 생각하며 쓰린 속을 달랬다. 홀로 소주잔을 기울이던 그는 "마리 (미국에) 보냅시다"라는 기분의 전화를 받고 놀랐다. 기분이 적극적인 지원을 약속했음에도, 민보는 행복했던 과거를 회상하며 보는 이들의 가슴을 저릿하게 만들었다.
민보의 마음도 모른 채 시라는 자신을 좋아하는 홍사장(김덕현)과의 결혼을 결심했다. 마리를 뒷바라지하는데 민보의 도움을 받고 싶지 않았고, 홍사장의 재력으로 마리를 지원할 수 있겠다고 판단했기 때문. 하지만, 홍사장이 VIP 산모의 아이 아빠임을 알고 있던 안수선(이지연)이 이 광경을 목격하고 마리에게 곧장 이야기했고, 마리는 심란한 마음을 감추지 못했다.
그런가 하면 마리는 홍사장과의 결혼 이야기를 하는 엄마 시라와 할머니 윤순애(금보라)의 이야기를 듣고는 자신에게도 그 남자를 소개해달라고 요구했다. 마리는 겉으로 티 내지 않았지만, 속으로는 홍사장을 혼내주려는 생각을 품었다.
한편 KBS1 '마리와 별난 아빠들' 9회는 23일 오후 8시 30분 방송된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com