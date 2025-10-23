[SC리뷰] 하승리, 母박은혜 재혼 소식에 복잡미묘…황동주도 어쩌고('마…

[SC리뷰] 하승리, 母박은혜 재혼 소식에 복잡미묘…황동주도 어쩌고('마리와 별난 아빠들')

기사입력 2025-10-23 08:29


사진 제공=KBS

사진 출처=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '마리와 별난 아빠들' 하승리가 박은혜의 결혼 결심에 심란해졌다.

22일 방송된 KBS1 일일드라마 '마리와 별난 아빠들'(극본 김홍주, 연출 서용수) 8회에서는 강마리(하승리)가 엄마 주시라(박은혜)의 결혼 결심을 듣고 상대 남자를 경계하는 복잡한 심경을 드러냈다.

이날 방송에서 진기식(공정환)은 마리를 위한 고가의 태블릿 선물을 준비했다. 기식의 아내 윤언경(조향기)은 이를 못마땅해하며 "그걸(마리 졸업 선물) 왜 당신이 하는 건데"라고 지적했다. 이어 언경은 "누가 보면 당신이 마리 아빤 줄 알겠다"고 삐죽댔고, 이를 들은 엄기분(정애리)은 "쓸데없는 소리!"라고 호통을 치며 시라의 인공수정을 도와준 자신의 과거가 드러날까 전전긍긍했다.

강민보(황동주)는 마리의 미국행을 격렬히 반대하는 전 아내 시라를 생각하며 쓰린 속을 달랬다. 홀로 소주잔을 기울이던 그는 "마리 (미국에) 보냅시다"라는 기분의 전화를 받고 놀랐다. 기분이 적극적인 지원을 약속했음에도, 민보는 행복했던 과거를 회상하며 보는 이들의 가슴을 저릿하게 만들었다.

민보의 마음도 모른 채 시라는 자신을 좋아하는 홍사장(김덕현)과의 결혼을 결심했다. 마리를 뒷바라지하는데 민보의 도움을 받고 싶지 않았고, 홍사장의 재력으로 마리를 지원할 수 있겠다고 판단했기 때문. 하지만, 홍사장이 VIP 산모의 아이 아빠임을 알고 있던 안수선(이지연)이 이 광경을 목격하고 마리에게 곧장 이야기했고, 마리는 심란한 마음을 감추지 못했다.

이강세(현우)는 형 이풍주(류진)에게 좋아하는 사람에게 프로포즈 고백을 할 계획을 밝히며 "조만간에 형한테 소개시켜 줄게"라고 말했다. 풍주는 강세가 말하는 '그녀'가 마리일 줄은 전혀 상상하지 못하고 있어, 세 사람이 서로의 정체를 알게 된 후 어떤 사건이 벌어질지 기대를 높였다.

그런가 하면 마리는 홍사장과의 결혼 이야기를 하는 엄마 시라와 할머니 윤순애(금보라)의 이야기를 듣고는 자신에게도 그 남자를 소개해달라고 요구했다. 마리는 겉으로 티 내지 않았지만, 속으로는 홍사장을 혼내주려는 생각을 품었다.

한편 KBS1 '마리와 별난 아빠들' 9회는 23일 오후 8시 30분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

