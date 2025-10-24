김구라, 방송가 '충격 실태' 폭로 "막내작가들이 사라지고 있다"

이유나 기자
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
김재원 아나, 충격적인 'KBS 퇴직 위로금' 액수 공개 "기대했는데..회사가 어렵더라"
서동주, 경차 타고 VIP 행사 갔다가 쫓겨났다 "태어나서 처음으로 민망"
'90세' 이순재, 건강이상설 결국 사실이었나 "상태 좋지 않다"
'이혼' 홍진경, 유학 보낸 딸 징계 위기 "학교 뒤집어져..그냥 넘어갈 일 아냐"
최화정, 품절대란 '한효주 김' 먹고 의아 "이게 왜 난리지?"
"손흥민, GOAT 메시 못 넘었지만" MLS 유니폼 판매 2위도 놀랍다!+"LA 원정경기 관중 16% 증가"
소신 발언! "손흥민+케인같은 월클 구원 더이상 없다"…프랭크도 인정 "불평 없이 지금 선수로 최대한 노력"
'흥민이 형, 나 어떻게 해' 英 BBC 또 평점 테러…손흥민 떠난 토트넘 새 핵심, 히샬리송 '충격' 평가 "암울한 결말"
출루율 2할은 곤란해! 2169G 뛰고, 2618안타 쳤는데…손아섭의 마지막 소원, 한화가 이뤄줄 수 있나 [PO포커스]
"첫 시즌에 이런 경험을…" PS 선발까지 제대로 해냈다, '특급 신인' 쾌속 성장→국제 무대도 기대 가득