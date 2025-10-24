김구라, 방송가 '충격 실태' 폭로 "막내작가들이 사라지고 있다"

최종수정 2025-10-24 11:29

김구라, 방송가 '충격 실태' 폭로 "막내작가들이 사라지고 있다"

[스포츠조선 이유나 기자] 방송인 김구라가 요즘 방송가의 충격적인 현실을 포착해 폭로했다.

23일 그리구라 채널에는 '전력이 미래다? 지금 주목해야 할 종목 TOP3' 제목의 영상이 공개됐다.

김구라는 본인 채널을 분석한 자료를 들고와 놀라워했다. 그는 "요즘 AI가 분석력이 좋더만. 이건 제작진이 준 채널 분석 자료다. 유료로 쓰는 AI자료인데 그레이드가 있는건가봐"라며 "그리구라 채널이 나가야할 방향성 이런게 담겼다. 예전같으면 편성PD들이 직접 썼던 건데 요즘에는 편성PD도 AI 도움 받아서 시간을 줄이는거다"라고 했다.


김구라, 방송가 '충격 실태' 폭로 "막내작가들이 사라지고 있다"
이어 "그래서인지 요즘 방송가에 작가들이 줄었다"며 "작가가 옛날에 7.8명 있었다고 치자. 요즘 7번째 8번째 9번째 작가들이 없다. 예전에 그들이 자료 조사를 주로 전담한 작가였다. 이게 정말 AI가 사람들의 직업을 뺏는다는게 사실은 맞는 이야기기도 하다"라고 안타까워했다.

이에 패널들이 "그럼 막내작가들은 어떡하지?"라고 걱정하자 "실력을 키우거나 AI가 할수 있는 그런 일 이상을 해야 되겠지. 또 원래 작가들이 하는 일이 AI가 하는 것보다 더 의미가 있죠"라고 덧붙였다.

한편 김구라는 2015년 이혼 후 2020년 12살 연하의 일반인 여성과 재혼해 현재 4살 딸을 키우며 행복한 재혼 생활중이다.

lyn@sportschosun.com

