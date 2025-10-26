'신사장 프로젝트' 종영 D-2, 한석규, 빌런 민성욱X박혁권 처단→배현…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 한석규, 배현성, 이레의 마지막 협상 플레이가 펼쳐진다.
이후 신사장은 윤동희, 이허준의 다음 타깃이 자신이 되도록 과감히 미끼를 던질 뿐만 아니라 자신을 죽이려 찾아온 윤동희를 단숨에 쓰러뜨리며 긴장감을 폭발시켰다. 과연 신사장의 공격을 받은 윤동희는 어떻게 되었을지, 신사장이 윤동희와 이허준에게 그토록 원했던 사건의 내막을 들을 수 있을지 관심이 집중된다.
그런가 하면 신사장의 직원들 조필립, 이시온이 펼칠 협상 플레이도 흥미를 더한다. 두 사람은 신사장이 협상 테이블을 열 때마다 남다른 두뇌 플레이와 재빠른 행동력으로 각자의 역할을 완벽히 수행하며 신사장과 함께 통쾌한 협상 결과를 도출해왔다.
뿐만 아니라 신사장, 조필립, 이시온이 써 내려갈 각자의 엔딩 또한 주목할 만한 관전 포인트다. 세 인물 모두 각자의 자리에서 변화의 기로에 서 있기 때문. 먼저 과거에 얽매여 온 신사장은 드디어 그 굴레를 벗어날 기미를 보이고 있다. 모든 사건이 마무리된 뒤 협상 전문가로의 복귀, 치킨집 사장의 일상 유지 중 신사장이 내릴 선택에 궁금증이 모인다.
여기에 치킨집에서의 수습 기간을 마친 조필립은 법원 복귀를 예정하고 있고 이시온 또한 검정고시를 마치고 인생의 다음 챕터를 앞두고 있다. 서로 다른 길 위에 선 세 사람의 이야기가 어떻게 마침표를 찍을지 귀추가 주목된다.
마지막까지 예측 불가한 전개로 극강의 몰입도를 선사할 tvN 월화드라마 '신사장 프로젝트'는 오는 27일과 28일 저녁 8시 50분에 마지막 2회가 각각 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com