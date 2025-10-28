김종국, ♥비연예인 아내도 응원할 경사…연애 프로그램 MC됐다 ('잘 빠…

김종국, ♥비연예인 아내도 응원할 경사…연애 프로그램 MC됐다 ('잘 빠지는 연애')

[스포츠조선 안소윤 기자] '잘 빠지는 연애' 김종국, 이수지, 유이가 뭉쳤다.

11월 5일 첫 방송되는 TV CHOSUN '잘 빠지는 연애'는 긁지 않은 복권 같은 미래의 내 남자, 내 여자와 함께 하는 러브 다이어트 프로젝트이다. 2025년 가장 핫한 두 가지 키워드 '다이어트'와 '연애'를 접목, 대한민국 유일무이 연애 프로그램 탄생을 예고한다. 무엇보다 '살도 빠지고 사랑에도 빠지는' 출연자들의 모습이 시청자들의 도파민도 팍팍 튀게 해 줄 것으로 기대된다.

'잘 빠지는 연애'를 위해 사랑까지 완벽한 근육남 김종국, 유쾌한 공감요정 이수지, 다이어트 메이트 유이가 MC로 나선다. '잘 빠지는 연애'와 딱 맞아떨어지는 최적화 MC들의 만남이라는 반응. 이에 3MC가 직접 밝힌 출연 결심 이유를 들어봤다.

먼저 김종국은 "프로그램 콘셉트 자체가 너무 특별했다. 기존의 '비현실적으로 멋지고 예쁜' 연애 프로그램과는 달리 누구나 공감하며 재미있게 볼 수 있는 연애 프로그램이 될 것 같았다"라고 말했다. 이어 "특히 건강한 다이어트를 추구하는 프로그램이라 기대를 많이 하고 참여하게 됐다"라고 덧붙였다.

이수지는 "20대 때 연애를 하면서 마음을 제대로 표현하지 못한 경험이 떠올랐다. 그때 제 연애는 많이 힘들고 혼란스러웠다. 그래서 다른 사람들이 그런 아픔을 겪지 않기를 바라며, 제가 조금이나마 도움이 될 수 있겠다고 생각했다."라고 답했다. 이어 "저와 비슷한 상황에 놓인 출연진이 있다면 함께 공감하고 위로해 주고 싶어 출연을 결심했다"라고 말했다.

유이는 "연애 프로그램은 처음이라 잘할 수 있을까 걱정도, 설렘도 있었다. 평소 연애 프로그램을 즐겨 보는 시청자로서 '다이어트'와 '연애'가 결합된 콘셉트는 어떨지 고민했다"며 "저 역시 운동과 식단을 병행하며 건강하게 변해가는 과정을 통해 자신감을 얻고, 나 자신을 더 사랑하게 됐다"고 전했다. 이어 "제 경험을 바탕으로 '잘 빠지는 연애' 출연자들에게 공감과 응원을 전할 수 있을 것 같았고, 그들이 변화해 가는 모습을 함께 지켜볼 수 있다는 점이 기대됐다"고 덧붙였다.

김종국은 신선함을, 이수지는 공감과 응원을, 유이는 경험에서 온 진정성을 떠올리며 '잘 빠지는 연애'에 합류했다. 3MC가 품고 있던 호기심과 궁금증은 '잘 빠지는 연애' 첫 녹화 이후 '만족'과 '기대'로 바뀌었고, 그 진심은 첫 방송을 통해 시청자들에게 고스란히 전해질 예정이다.

한편 TV CHOSUN '잘 빠지는 연애'는 11월 5일 오후 10시 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

