김종국, ♥비연예인 아내도 응원할 경사…연애 프로그램 MC됐다 ('잘 빠…

[스포츠조선 안소윤 기자] '잘 빠지는 연애' 김종국, 이수지, 유이가 뭉쳤다.
먼저 김종국은 "프로그램 콘셉트 자체가 너무 특별했다. 기존의 '비현실적으로 멋지고 예쁜' 연애 프로그램과는 달리 누구나 공감하며 재미있게 볼 수 있는 연애 프로그램이 될 것 같았다"라고 말했다. 이어 "특히 건강한 다이어트를 추구하는 프로그램이라 기대를 많이 하고 참여하게 됐다"라고 덧붙였다.
이수지는 "20대 때 연애를 하면서 마음을 제대로 표현하지 못한 경험이 떠올랐다. 그때 제 연애는 많이 힘들고 혼란스러웠다. 그래서 다른 사람들이 그런 아픔을 겪지 않기를 바라며, 제가 조금이나마 도움이 될 수 있겠다고 생각했다."라고 답했다. 이어 "저와 비슷한 상황에 놓인 출연진이 있다면 함께 공감하고 위로해 주고 싶어 출연을 결심했다"라고 말했다.
김종국은 신선함을, 이수지는 공감과 응원을, 유이는 경험에서 온 진정성을 떠올리며 '잘 빠지는 연애'에 합류했다. 3MC가 품고 있던 호기심과 궁금증은 '잘 빠지는 연애' 첫 녹화 이후 '만족'과 '기대'로 바뀌었고, 그 진심은 첫 방송을 통해 시청자들에게 고스란히 전해질 예정이다.
한편 TV CHOSUN '잘 빠지는 연애'는 11월 5일 오후 10시 첫 방송된다.
