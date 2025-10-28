[전문] "저희에게 천사 아기가 찾아와"…'박현호♥'은가은, 손 편지로 전한 임신 소식

사진 출처=은가은 SNS 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 은가은이 팬들에게 직접 임신 소식을 전했다.

은가은은 28일 자신의 개인 계정에 "
결혼할 때도 손 편지는 적지 않았는데 떨리는 마음으로 펜을 든다"며 "

올해 4월 사랑하는 박현호 씨를 만나 결혼을 하고 너무나 많은 사랑과 축복을 받으며 행복해하고 있을 때 저희에게 천사 아가가 찾아왔다"고 손 편지를 썼다.

그는 "노래할 때도 연애할 때도 결혼할 때도 모든 순간을 함께 축하해 주신 분들께 제일 먼저 '저 아가 생겼어요!'라고 말씀드리고 싶었는데, 처음으로 맞이하는 소중한 생명이니 만큼 확실하고 조심스럽게 준비한 뒤 제대로 알려드리고 싶었다"고 덧붙였다.

그러면서 "엄마 아빠가 된다는 말에 설레면서도 떨리고, 하루하루 커져가는 뱃속의 아이와 행복한 하루를 보내고 있다"며 "모든 게 처음이지만 소중하고 예쁜 우리 아가가 찾아와 주었으니 잘 준비해서 좋은 부모가 되겠다"고 전했다.

앞서 은가은의 소속사 관계자는 "은가은이 현재 임신 22주 차에 접어든 것이 맞다"고 입장을 밝혔다.

한편 1987년생 은가은과 1992년생 박현호는 5세 연상 연하 커플로, 지난해 공개 열애를 시작했다. 올해 4월에는 서울 강남구 한 웨딩홀에서 결혼식을 올려 많은 축하를 받았다. 두 사람은 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업'을 통해 결혼 준비 과정과 신혼 생활을 공개했다.

이하 은가은 손편지 전문.

결혼할 때도 손 편지는 적지 않았는데 떨리는 마음으로 펜을 듭니다.


올해 4월 사랑하는 박현호 씨를 만나 결혼을 하고 너무나 많은 사랑과 축복을 받으며 행복해하고 있을 때 저희에게 천사 아가가 찾아왔어요.

은가은이 노래할 때도 연애할 때도 결혼을 할 때도 모든 장면 장면 축하해 주셨던 여러분께 제일 먼저 "저 아가 생겼어요!" 하고 말씀드리고 싶었는데, 처음으로 우리 부부가 맞이하는 소중한 생명이니 만큼 더 확실하고 조심스럽게 준비한 후 제대로 알려드려야겠다고 생각했어요.

그러다 보니 낙엽이 지는 예쁜 가을에 소식을 전해드리게 됐네요^^

엄마 아빠가 된다는 말에 뭐부터 해야 할지 설레면서도 떨리고, 하루하루 커져가는 뱃속의 아이와 행복한 하루를 보내고 있습니다.

저희 둘 모든 게 처음이지만 소중하고 예쁜 우리 아가가 찾아와주었으니 잘 준비해서 좋은 엄마 아빠가 되겠습니다.

이제 세 사람의 이야기 따뜻한 응원과 축복 부탁드립니다. 감사드리고 또 감사드려요.

날씨가 많이 추워졌어요, 감기 조심하세요^^

은가은 올림.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

