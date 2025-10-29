[공식] 설현, 청량 여신美 폭발! 안효섭 품으로…“배우로 도약”

[스포츠조선 이유나 기자]배우 김설현이 더프레젠트컴퍼니와 전속 계약을 맺었다.

배우 김설현이 '더프레젠트컴퍼니(The Present Co., Inc.)'와 전속 계약을 맺었다. 소속사 더프레젠트컴퍼니는 29일 오전 보도자료를 통해 배우 김설현과 전속 계약을 체결했다는 소식을 알렸다.

김설현은 2012년 가수로 데뷔한 이후 장르와 경계를 넘나드는 도전을 이어가며 배우로서도 뚜렷한 존재감을 구축해왔다. 디즈니 플러스 시리즈 '조명가게', 드라마 '살인자의 쇼핑목록', '낮과 밤', '나의 나라', '아무것도 하고 싶지 않아' 등을 통해 밀도 있는 연기와 감정 표현으로 호평을 받았으며, 영화 '살인자의 기억법', '안시성', '강남1970' 등에서도 강렬한 인상을 남겼다.

매 작품마다 자신만의 색으로 인물을 완성해온 김설현은 솔직하고 건강한 라이프스타일로 대중에게 긍정적인 에너지를 전해왔다. SNS를 통해서도 진정성 있는 일상을 공유하며 폭넓은 사랑을 받고 있는 김설현은, 이번 더프레젠트컴퍼니와의 만남을 통해 배우로서 또 한 번의 도약을 예고하고 있다.

더프레젠트컴퍼니는 김설현 배우에 대해 "주위를 밝히는 에너지와 감정의 깊이를 동시에 지닌 배우로, 그 진정성과 에너지는 시대의 감각을 대표하며 새로운 변화를 이끌 수 있는 힘이 있다"고 전했다. 이어 "배우가 지닌 감정의 결과 태도, 그리고 시선은 회사가 추구하는 '현재성(The Present)'의 가치와 맞닿아 있으며, 앞으로 작품 활동을 기반으로 다양한 영역에서 함께 시너지를 만들어갈 예정"이라고 덧붙였다.

설현은 3년간 몸담았던 이음해시태그를 떠나 더 프레젠트컴퍼니와 손 잡았다.

한편 더프레젠트컴퍼니는 배우 안효섭과 신세경이 소속되어 있으며 김설현까지 합류하며 감도(感度)와 실력을 겸비한 배우 라인업을 완성하였으며, 창의적 감성과 실무적 전문성을 바탕으로 한 매니지먼트를 통해 국내외에서 입지를 공고히 다져가고 있다.

현재 배우 김설현은 송혜교, 공유, 차승원, 이하늬 등과 함께 노희경 작가와 이윤정 감독이 의기투합한 넷플릭스 오리지널 시리즈 '천천히 강렬하게'(가제) 촬영에 한창이며, 차기작을 통해 또 한 번의 깊은 변신을 예고하고 있다.


