'캐나다 이주' 안선영, 비즈니스 클래스 불만 폭로 "칸막이 없고 좁아..구형"

기사입력 2025-10-29 11:27


'캐나다 이주' 안선영, 비즈니스 클래스 불만 폭로 "칸막이 없고 좁아.…

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 안선영이 항공사 좌석에 대한 솔직한 불만을 털어놔 눈길을 끌었다.

안선영은 29일 "또 떠나본다. 기다려 아들, 엄마가 간다"라며 아들이 있는 캐나다에 가기 위해 공항에 도착한 인증샷을 공개했다.

이어 한 국내 항공사의 프레스티지 클래스에 탑승한 안선영은 해당 좌석에 대한 불만을 드러내 눈길을 끌었다.

안선영은 "프레스티지라면서 좁아, 칸막이도 없어, 구형이라.. 무엇보다 핸드폰 충전 케이블 USB 타입 하나도 없는데 망했다"라고 토로했다.


'캐나다 이주' 안선영, 비즈니스 클래스 불만 폭로 "칸막이 없고 좁아.…
안선영이 탑승한 프레스티지 클래스는 '비즈니스 클래스' 수준의 좌석이다. 이에 이코노미 클래스보다 좌석이 넓고, 앞뒤 간격(시트 피치)도 훨씬 길다. 또한 가격도 이코노미보다 훨씬 높다. 하지만 안선영은 해당 좌석의 넓이와 편의 시설이 기대에 못 미친 점을 솔직하게 털어놨다.

한편 안선영은 지난 2013년 사업가와 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 지난 7월 아들의 아이스하키 진로를 위해 자신의 모든 커리어를 내려놓고 캐나다로 이주 했다. 안선영은 '캐나다 이민설'이 일자 "아이 유학 보호자로 당분간 캐나다로 거주지를 이전하는 것뿐"이라고 부인하며, 사업 운영과 치매 어머니 간병을 위해 매달 서울에 올 예정이라고 밝힌 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'설운도 딸♥' 디아크, 대마 유통-흡연 혐의 체포…'쇼미-고등래퍼' 출신 조선족[종합]

2.

KCM,9세 연하 ♥아내 정체 입 열었다 "한가인 닮은꼴 日 모델출신"[SC리뷰]

3.

김희선, 딸 위해 학교에 '인공 조설기' 설치 "실내 체육관에 눈 뿌려줘"

4.

'신전떡볶이 3세' 하민기, 의혹 입 열었다 "창엄주 손자 겸 대표 조카"[SC이슈]

5.

양택조 ‘건강 위독설’ 사실이었다 “7kg 빠지고 죽음 문턱까지 갔다” (퍼펙트 라이프)

연예 많이본뉴스
1.

'설운도 딸♥' 디아크, 대마 유통-흡연 혐의 체포…'쇼미-고등래퍼' 출신 조선족[종합]

2.

KCM,9세 연하 ♥아내 정체 입 열었다 "한가인 닮은꼴 日 모델출신"[SC리뷰]

3.

김희선, 딸 위해 학교에 '인공 조설기' 설치 "실내 체육관에 눈 뿌려줘"

4.

'신전떡볶이 3세' 하민기, 의혹 입 열었다 "창엄주 손자 겸 대표 조카"[SC이슈]

5.

양택조 ‘건강 위독설’ 사실이었다 “7kg 빠지고 죽음 문턱까지 갔다” (퍼펙트 라이프)

스포츠 많이본뉴스
1.

'PS 탈락' 롯데-KIA, 깜짝 트레이드 단행?…3루 풍경 달라진다

2.

'5명 방출' 삼성 세대교체 가속화, 전설의 418홈런 타자와도 헤어질 결심...현역 연장이냐 오재일과 동반은퇴냐 기로

3.

'과보호 없다' 왜 KIA는 김도영 3월 이탈 각오하나…"본인도 욕심 있을 것이다"

4.

그림이 좀 이상한데…2군 감독으로 우승 이끌고 1군 성적 부진 이유로 사퇴, 5년 만에 요미우리 떠나는 '레전드' 구와타[민창기의 일본야구]

5.

이럴수가. 1,2차전 21득점이 KS 신기록. 염갈량과 LG가 오랜 숙제마저 풀었다[KS 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.