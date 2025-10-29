방시혁 하이브 의장·BTS RM, APEC CEO서밋 개회식 참석後 하이…

방시혁 하이브 의장과 방탄소년단 RM이 29일 경주 예술의전당에서 열린 'APEC CEO 서밋' 개회식에 참석한 후 하이브 홍보부스를 관람하고 있다. 사진=하이브
[고재완의 ShowBIZ] 방시혁 하이브 의장과 방탄소년단(BTS) RM이 29일 오전 경주 예술의전당에서 열린 'APEC CEO 서밋' 개회식에 참석했다.
개회식 참석 후에는 행사장 앞에 마련된 하이브 홍보부스를 관람했다.
한편 하이브는 APEC CEO 서밋이 열리는 29일부터 31일까지 사흘간 경주 예술의전당 3층에서 홍보부스를 운영한다. 홍보부스에서는 하이브의 성장 과정과 전 세계 6개 지역 본사를 거점으로 확장해가고 있는 하이브의 비전 등을 소개하고 있다. 또 하이브 아티스트들의 활약상들을 영상을 통해 만나볼 수 있으며, K-팝 문화의 상징인 응원봉들도 전시돼 있다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com
