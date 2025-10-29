이재율, 조부가 '진품명품' KBS 아나 故이창호였다 "얼굴 닮아" ('라스')

최종수정 2025-10-30 00:12

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 이재율이 조부가 KBS 아나운서 고(故) 이창호라고 밝혔다.

29일 방송된 MBC '라디오스타'는 정관용, 박소현, 이재율, 츠키가 함께하는 '네 분 토론 진행시켜' 특집으로 꾸며졌다.

김구라는 첫 토크쇼 출연이라는 정관용에게 게스트들에 대해 어느 정도 아는지 물었다. 정관용은 "박소현 씨는 (TV에서) 오래 많이 봐서 잘 안다. 솔직히 이재율 씨는 간간이 화면에서 본 기억이 있다"라고 말했다.


그러자 김구라는 "이창호 씨라고 KBS 아나운서의 손자다. (할아버지의) 얼굴이 있다"라고 소개했다. 이재율은 "돌아가신 친할아버지가 KBS 1기 아나운서셨던 이창호"라고 덧붙였다. 이창호 아나운서는 KBS 대표 프로그램 '진품명품' 등을 진행하며 얼굴을 알렸으며 지난 2018년, 향년 75세로 세상을 떠났다.

joyjoy90@sportschosun.com



