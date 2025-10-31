[종합] "죄송합니다"…장동주, 돌연 사과문 남긴 채 연락두절→소속사 "…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 장동주가 자신의 개인 계정에 사과문을 남긴 채 연락이 두절돼 소속사와 팬들의 걱정을 샀다.
장동주는 31일 개인 계정에 검은 바탕의 이미지와 "죄송합니다"라는 짤막한 글을 남겼다.
더욱 걱정스러운 지점은 현재까지 장동주의 소재가 파악되지 않았다는 것. 장동주 측은 "아직 장동주와 연락이 안됐다"며 전하며 소재를 파악하기 위해 애를 쓰고 있는 중이다.
홍콩 배우 장국영을 닮은 외모로 눈도장을 찍은 장동주는 2017년 방영된 KBS2 드라마 '학교 2017'로 데뷔했고 영화 '정직한 후보' '핸섬가이즈', 넷플릭스 시리즈 '트리거' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 지난 2021년 8월에는 음주운전 뺑소니범을 잡은 사실이 알려져 화제를 모았다.
특히 장동주는 지난 3월 송지효가 소속된 넥서스이엔엠과 전속계약을 맺은뒤 활발한 작품 활동을 예고했다. 내년에는 SBS 드라마 '오늘부터 인간입니다만'를 통해 시청자를 만날 예정이었고 최근 '오늘부터 인간입니다만' 촬영을 마친 상태다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com