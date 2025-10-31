백합, 설움 터졌다..돈 남긴 10기 영식 앞담화 "모든 일정 힘들어" …

|
[스포츠조선 조윤선 기자] '나는 SOLO'(나는 솔로) 4기 영수-정숙과 10기 영식, '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계') 백합이 드디어 인도 여행의 마지막 장을 장식한다.
10월 31일(오늘) 방송하는 ENA와 SBS Plus의 '지지고 볶는 여행'(이하 '지볶행', 제작: 촌장엔터테인먼트)에서는 4기 영수-정숙과 10기 영식-백합이 인도 여행 최후의 날을 맞아 단체 회동을 갖는 모습이 그려진다.
그런데 10기 영식은 4기 영수의 넋두리를 듣던 중 "4기 정숙님이 아니었으면 (4기 영수님이) 인도에 못 왔잖아. 4기 정숙님이 먼저 픽스돼서 형이 매칭된 거잖아"라고 '팩폭'해 4기 영수를 뜨끔하게 만든다. 10기 영식의 지적에 큰 깨달음을 얻은 4기 영수는 "내가 힘든 건 줄 알았는데 4기 정숙이가 더 힘들었겠네. 확 미안해지네"라며 인정한다.
|
심지어 백합은 4기 정숙에게 "나 어제 울었어"라고 고백하며 '한풀이 타임'에 불을 붙인다. 4기 정숙은 백합의 얘기를 듣더니, "언니 입장에서는 수난사지…"라고 공감한다. 4기 정숙의 위로에 설움이 터진 백합은 "(10기 영식이) 인도까지 왔으면 인도의 모든 것을 봐야 한다면서"라며 울컥하더니, "모든 일정이 힘들었어. 내가 화가 나는 포인트가 이거야"라고 10기 영식에 대한 '앞담화'를 가동한다. 옆에서 이를 듣던 10기 영식의 표정은 점점 굳어지고, 결국 그는 "난 별로 입맛이 없어. 백합님이 많이 먹어. 힘들게 여행을 했다고 하니 미안해지네"라며 '식사 거부' 모드에 들어간다.
'위기'의 백합과 10기 영식, 그리고 4기 영수-정숙이 인도 여행 마지막 날 해피엔딩을 맞을 수 있을지, 이들의 마지막 이야기는 31일(오늘) 밤 8시 40분 ENA와 SBS Plus에서 방송하는 '지지고 볶는 여행' 34회에서 확인할 수 있다.