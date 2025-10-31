이채민만 터졌나? 이주안 '폭군의 셰프' 상승세 올라탔다..日팬미팅 개최

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이주안이 데뷔 후 첫 단독 팬미팅을 개최한다.
이주안의 첫 단독 팬미팅 'LEE JOO AHN JAPAN FANMEETING 2025 ~始まりのとき~(이주안 일본 팬미팅 2025 ~시작의 순간~)'이 12월 7일 일본 도쿄 TIAT SKY HALL(티앗토 스카이 홀)에서 개최된다. 2018년 JTBC 'SKY 캐슬'로 데뷔한 이후 처음 맞이하는 팬미팅인 만큼 총 2회에 걸쳐 팬들과의 뜻깊은 만남을 가질 예정이다.
|
또한 팬미팅의 마지막에는 현장을 찾아와준 팬들을 직접 배웅해 주는 이벤트도 준비되어 있어 훈훈한 분위기를 더할 것으로 전망된다.
첫 단독 팬미팅을 앞둔 이주안은 "첫 팬미팅인 만큼 정성을 다해 준비하고 있다. 긴장되기도 하지만 설레는 마음도 커 얼른 팬 분들을 만나 감사한 마음을 전하고 싶다"고 소감을 전했다.
한편, 이주안은 드라마 '구해줘2', '여신강림', '오월의 청춘', '환상연가' 등 다양한 장르의 작품에서 개성 넘치는 캐릭터를 소화하며 탄탄한 연기력을 쌓아왔다. 최근에는 화보, 예능 등으로 대중적인 인지도를 높여가며 다방면의 활약을 통해 열일 행보를 이어가고 있다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com