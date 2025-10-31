강태오, 한복태 美쳤다..천벌도 꽃길로 만드는 비주얼('이강달')

|
[스포츠조선 조지영 기자] 천벌도 꽃길로 만들 강태오와 김세정의 역지사지 로맨스가 시작된다.
오는 11월 7일 밤 9시 50분 첫 방송될 MBC 새 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다'(조승희 극본, 이동현 연출)가 위태로운 왕실의 운명 속 세자 이강(강태오)과 부보상 박달이(김세정)의 아찔한 영혼 체인지를 그린 하이라이트 영상을 최초로 공개하며 첫 방송의 기대감을 뜨겁게 달구고 있다.
허나 박달이는 폐빈과 달리 부보상이라는 미천한 신분에 구수한 말투와 능청스러운 언행을 갖고 있다. 남다른 생활력에 범상치 않은 강단까지 자랑하는 박달이의 재기발랄함이 웃음을 자아내는 가운데 한양에 오자마자 엮이게 된 세자 이강과 티격태격하면서도 미묘한 기류를 형성해 보는 이들의 마음마저 간질간질하게 만든다.
각기 다른 이들의 욕망이 얽히고설켜 가는 것도 잠시, 갑작스럽게 이강과 박달이의 몸이 뒤바뀌게 되면서 흥미진진함을 최고조로 이끈다. 하루아침에 부보상이 된 세자와 눈 떠보니 세자가 된 부보상의 대환장 공조가 예고된 상황. 여기에 이강은 몸이 바뀐 박달이를 향해 "똑바로 보아라. 네가 얼마나 고운지, 네가 얼마나 귀한 사람인지"라고 말하고 있어 그 속에서 꽃피울 두 사람의 애틋한 연심에도 눈길이 쏠린다.
이처럼 그 누구도 예상치 못한 세자 이강과 부보상 박달이의 달콤살벌한 만남에 벌써부터 시청자들의 관심이 집중되고 있다. 흔들리는 왕실의 운명 속에서 신분도 성격도 전혀 다른 두 사람이 어떻게 위기를 헤쳐나가며 사랑을 키울 것인지 '이강에는 달이 흐른다'에 대한 궁금증이 더욱 커진다.
웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼 체인지 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극 드라마 MBC 새 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다'는 11월 7일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.
