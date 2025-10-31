박진주, 11월 30일 결혼 앞두고 '나혼산' 출연..절친 박천휴와 축하 파티

기사입력 2025-10-31 15:48


박진주, 11월 30일 결혼 앞두고 '나혼산' 출연..절친 박천휴와 축하…

[스포츠조선 조윤선 기자] 박천휴 작가가 오랜 동료 윌 애런슨과 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'으로 인연을 맺은 배우 박진주를 초대해 함께 집들이를 하는 모습이 공개된다. 소파에 기대어 바닥에서 축하 파티를 여는 세 사람의 모습이 눈길을 끄는 가운데, 오랜 시간 호흡을 맞춰온 이들의 장난기 넘치는 티키타카가 웃음을 선사할 예정이다.

오늘(31일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 박천휴 작가의 서울 라이프가 최초 공개된다.

공개된 사진에는 박천휴 작가의 서울 집에 모인 윌 애런슨과 오는 11월 결혼을 앞둔 예비 신부 박진주의 모습이 담겨 있어 시선을 사로잡는다. 그는 "연습실에서 매일 보는 사이"라며, 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'을 통해 인연을 맺은 사이라고 설명한다. 박천휴 작가는 서울 집에 처음으로 초대하는 손님들을 맞이하기 위해 분주히 준비에 나선다.

윌 애런슨과 박진주는 박천휴 작가를 보자마자 '천휴 놀리기'로 의기투합해 그를 꼼짝 못 하게 만든다. 또한 세 사람이 소파에 기대어 바닥에서 축하 파티를 여는 모습도 포착되었는데, 마치 소풍을 온 듯 흥이 넘치는 이들의 케미가 미소를 자아낸다.


박진주, 11월 30일 결혼 앞두고 '나혼산' 출연..절친 박천휴와 축하…
지난 방송에서 반전의 한국어 실력을 보여준 윌 애런슨은 샤이니의 이 노래로 한국어를 공부했다고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 그는 갑자기 무반주로 열정 가득한 무대를 펼치며 분위기를 달군다. 찰떡 호흡을 선보이는 윌 애런슨과 박진주 앞에서 연신 "기 빨려~"를 외치는 박천휴 작가의 모습이 폭소를 유발한다.

그런가 하면 박천휴 작가가 서울 집 작업실 꾸미기에 나서는 모습도 공개된다. 각종 조명과 액자, 오브제에 포인트 컬러를 활용해 그만의 감각적인 공간을 채워가는 과정이 호기심을 자극한다. 박천휴 작가의 손길로 변화된 작업실이 어떤 모습일지 궁금증이 모인다.

박천휴 작가와 윌 애런슨, 박진주가 함께한 서울 집 집들이 현장은 오늘(31일) 밤 11시 10분 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

비, 결혼 8년만의 깨달음 "자식 필요 없어, 내겐 김태희♥ 뿐"

2.

송지효, '하루 1개 팔리던' 속옷 사업 대박났다 "매출 급증해 신제품 계속 출시"

3.

녹색지대, 20년만의 컴백 "가요계 떠난 이유는…"

4.

지예은, '갑상선 기능 저하' 투병→활동 중단 3주 만에 '런닝맨' 복귀서 '뿌엥'

5.

이호선 교수, 故 백성문 변호사 추모 “늘 귀엽고 젠틀했던 사람”

연예 많이본뉴스
1.

비, 결혼 8년만의 깨달음 "자식 필요 없어, 내겐 김태희♥ 뿐"

2.

송지효, '하루 1개 팔리던' 속옷 사업 대박났다 "매출 급증해 신제품 계속 출시"

3.

녹색지대, 20년만의 컴백 "가요계 떠난 이유는…"

4.

지예은, '갑상선 기능 저하' 투병→활동 중단 3주 만에 '런닝맨' 복귀서 '뿌엥'

5.

이호선 교수, 故 백성문 변호사 추모 “늘 귀엽고 젠틀했던 사람”

스포츠 많이본뉴스
1.

벼랑끝 위기에서 감독이 '몸개그' 시전. 김혜성과 달리기 대결 중 앞으로 '꽈당' 모두가 웃음바다

2.

이게 바로 '손흥민 효과'입니다!→쏘니 나가니 11골 에이스 폼 '수직 하락'…토트넘, '939억 윙어 눈물의 손절'

3.

'압도적인 힘으로' → 야구의 '기본 논리' 무시한 LG의 불빠따 차력쇼

4.

손흥민 진짜 말도 안돼, 미친 거 아니야?...11경기 만에 LAFC 레전드 등극 "역대 최고의 선수도 가능"

5.

KIA 출신이 안 보이네? 1군 스태프 확정 → 두산 레전드 고영민 코치 등 영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.