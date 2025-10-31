박진주, 11월 30일 결혼 앞두고 '나혼산' 출연..절친 박천휴와 축하…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 박천휴 작가가 오랜 동료 윌 애런슨과 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'으로 인연을 맺은 배우 박진주를 초대해 함께 집들이를 하는 모습이 공개된다. 소파에 기대어 바닥에서 축하 파티를 여는 세 사람의 모습이 눈길을 끄는 가운데, 오랜 시간 호흡을 맞춰온 이들의 장난기 넘치는 티키타카가 웃음을 선사할 예정이다.
오늘(31일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 박천휴 작가의 서울 라이프가 최초 공개된다.
윌 애런슨과 박진주는 박천휴 작가를 보자마자 '천휴 놀리기'로 의기투합해 그를 꼼짝 못 하게 만든다. 또한 세 사람이 소파에 기대어 바닥에서 축하 파티를 여는 모습도 포착되었는데, 마치 소풍을 온 듯 흥이 넘치는 이들의 케미가 미소를 자아낸다.
그런가 하면 박천휴 작가가 서울 집 작업실 꾸미기에 나서는 모습도 공개된다. 각종 조명과 액자, 오브제에 포인트 컬러를 활용해 그만의 감각적인 공간을 채워가는 과정이 호기심을 자극한다. 박천휴 작가의 손길로 변화된 작업실이 어떤 모습일지 궁금증이 모인다.
박천휴 작가와 윌 애런슨, 박진주가 함께한 서울 집 집들이 현장은 오늘(31일) 밤 11시 10분 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.