레이디제인, 홈캠에 찍힌 쌍둥이 육아 만행 포착 "집 비운 사이에.."

기사입력 2025-10-31 22:38


[스포츠조선 정유나 기자] 가수 레이디제인이 남편과의 쌍둥이 육아 일상을 공개했다.

31일 레이디제인의 유튜브 채널에는 '홈캠에 찍힌 아빠의 대환장 파티?! 쌍둥이 육아일기.vlog'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 레이디제인이 집을 비운 사이, 임현태가 홀로 쌍둥이를 돌보는 모습이 담겼다.


임현태는 누워있는 쌍둥이를 향해 홀로 노래를 부르고 춤을 추며 무아지경의 모습을 보여 웃음을 자아냈다. 이 모습은 홈캠에 그대로 담겼고, 이에 '제인이 집을 비운 사이 홈캠에 찍힌 만행. 아빠에게 아이를 맡기면 안되는 이유'라는 자막이 나와 폭소를 자아냈다.

이후 레이디제인과 임현태는 알콩달콩하게 쌍둥이 육아를 하며 행복한 부부의 모습을 보여 달달함을 자아냈다.

한편 레이디제인은 2023년 10세 연하 배우 임현태와 결혼했으며 시험관 시술을 통해 딸 쌍둥이를 임신, 지난 7월 출산했다.

jyn2011@sportschosun.com

