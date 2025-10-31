'102kg 맞대결' 구성환, 씨름서 이장우 완파..기안84도 깜짝 "장난 아냐" ('나혼산')

기사입력 2025-10-31 23:38


'102kg 맞대결' 구성환, 씨름서 이장우 완파..기안84도 깜짝 "장…

[스포츠조선 정유나 기자] '나 혼자 산다' 구성환이 씨름 대결서 이장우를 꺾었다.

31일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 '제1회 순진무구 가을 운동회' 2탄이 공개됐다.

지난주에 이어 '무 팀'과 '구 팀'의 단체전만큼이나 팽팽한 개인 스페셜 매치인 '씨름 대결'이 이어졌다. 첫 경기로 구성환과 이장우가 등판하자, 키는 "상대할 수 있는 사람이 서로밖에 없어!"라며 승부를 예측할 수 없는 라이벌전에 대한 기대를 끌어올렸다.


'102kg 맞대결' 구성환, 씨름서 이장우 완파..기안84도 깜짝 "장…
압도적인 피지컬을 자랑하는 구성환과 원조 무지개 헤비급 이장우는 서로의 샅바를 잡는 것만으로도 현장의 긴장감을 자아냈다. '102kg'의 맹수가 된 두 사람의 씨름 대결은 시작과 함께 격돌했다.

그런데 구성환의 기술에 이장우가 순식간에 넘어지며 한판승으로 승패가 결정돼 모두를 깜짝 놀라게 했다.

이를 지켜보던 기안84는 "장우가 너무 힘을 못 썼다"고 안타까워했고, 이장우는 "성환 형님 장난 아니다"라고 놀라워했다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

비, 결혼 8년만의 깨달음 "자식 필요 없어, 내겐 김태희♥ 뿐"

2.

슈, 검은 배경에 흰 글 올렸다 삭제 “사람으로 태어났는데..”

3.

[공식] '연락 두절'된 장동주 찾았다 "소재 파악돼..걱정 끼쳐 죄송"

4.

다비치 이해리 "강민경, 완전 싫었다...너무 들이대 부담" ('에픽하이')

5.

유명 예능 PD, 강제추행 혐의로 고소..“회식 후 부적절한 신체 접촉” 주장

연예 많이본뉴스
1.

비, 결혼 8년만의 깨달음 "자식 필요 없어, 내겐 김태희♥ 뿐"

2.

슈, 검은 배경에 흰 글 올렸다 삭제 “사람으로 태어났는데..”

3.

[공식] '연락 두절'된 장동주 찾았다 "소재 파악돼..걱정 끼쳐 죄송"

4.

다비치 이해리 "강민경, 완전 싫었다...너무 들이대 부담" ('에픽하이')

5.

유명 예능 PD, 강제추행 혐의로 고소..“회식 후 부적절한 신체 접촉” 주장

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 진짜 말도 안돼, 미친 거 아니야?...11경기 만에 LAFC 레전드 등극 "역대 최고의 선수도 가능"

2.

벼랑끝 위기에서 감독이 '몸개그' 시전. 김혜성과 달리기 대결 중 앞으로 '꽈당' 모두가 웃음바다

3.

이게 바로 '손흥민 효과'입니다!→쏘니 나가니 11골 에이스 폼 '수직 하락'…토트넘, '939억 윙어 눈물의 손절'

4.

'2025 최강팀은 LG 트윈스' 4승1패 징검다리 우승, V4 완성. 3년간 두번 우승 염경엽, 명장에 오르다[KS5 리뷰]

5.

대충격! 문동주, 1회 직구 최저 140km. 평균 146km → 지쳤나 완급조절인가 [KS5]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.