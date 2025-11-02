김태원 딸 서현, 뉴욕 사위 데빈과 한국서 전통 혼례 치르던 날(조선의 사랑꾼)

기사입력 2025-11-02 09:17


김태원 딸 서현, 뉴욕 사위 데빈과 한국서 전통 혼례 치르던 날(조선의 …

[스포츠조선 고재완 기자] '부활' 김태원의 딸 서현이 데빈과 전통 혼례를 치른다.

3일 방송될 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 '부활' 김태원의 딸 서현이 뉴욕에서 만난 남편 데빈과 한복을 곱게 차려입고 전통 혼례 전 야외 스냅 사진 촬영에 나선다. 연분홍색의 커플 한복으로 'K-새신랑'이 된 데빈은 "너한테서 떡볶이 맛이 난다"고 농담하면서도, "여왕 같다. 머리도 너무 예쁘다. 진짜 완전 미쳤다"라고 칭찬 폭격을 날리며 입이 귀에 걸렸다. 서현도 데빈의 칭찬에 환한 미소로 화답해, 핑크빛 분위기를 풍기며 훈훈함을 자아냈다. 꿀이 뚝뚝 떨어지는 두 사람이 눈만 마주치면 뽀뽀를 연발하는 모습은 '뉴욕 커플'다운 애정 표현의 진수를 선보였다.

그리고 붉은 활옷과 푸른 관복으로 전통 혼례 복장을 갖춰 입은 뉴욕 커플이 어디론가 향하는 모습도 포착됐다. 한껏 들뜬 데빈은 사랑의 세레나데(?)를 흥얼거리며 서현의 옆에서 떨어지지 않았다. 그런 모습에 서현도 "알러뷰"라고 외쳤다.

한편, 오는 3일 방송으로 100회를 맞이하는 '조선의 사랑꾼'은 이날 방송을 끝으로 재정비의 시간을 가진다. 더 다양한 사랑의 순간을 담아 12월 22일부터 다시 시청자와 만날 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com


김태원 딸 서현, 뉴욕 사위 데빈과 한국서 전통 혼례 치르던 날(조선의 …

김태원 딸 서현, 뉴욕 사위 데빈과 한국서 전통 혼례 치르던 날(조선의 …

김태원 딸 서현, 뉴욕 사위 데빈과 한국서 전통 혼례 치르던 날(조선의 …

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

브라이언, 300평 단독주택 고충 "이웃들이 주말마다 집 투어 와" ('아는 형님')

2.

'장관급' 박진영 말에 '경청'하는 시진핑이라니..."말씀 나눌 수 있어 기뻐"

3.

심형탁, 안타까운 고백 "♥사야+子하루 없었으면 나는 외톨이" ('형탁 사야의 하루')

4.

'54세' 김승수, 건설사 딸에 공개구혼 "올 때 100만 원 지참해달라" ('동치미')

5.

김준호, ♥김지민과 신혼생활 자랑 "요리 다 잘해, 갈비찜·김치찌개 최고"(독박투어4)

연예 많이본뉴스
1.

브라이언, 300평 단독주택 고충 "이웃들이 주말마다 집 투어 와" ('아는 형님')

2.

'장관급' 박진영 말에 '경청'하는 시진핑이라니..."말씀 나눌 수 있어 기뻐"

3.

심형탁, 안타까운 고백 "♥사야+子하루 없었으면 나는 외톨이" ('형탁 사야의 하루')

4.

'54세' 김승수, 건설사 딸에 공개구혼 "올 때 100만 원 지참해달라" ('동치미')

5.

김준호, ♥김지민과 신혼생활 자랑 "요리 다 잘해, 갈비찜·김치찌개 최고"(독박투어4)

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 능가했다" MLS 데뷔 7경기만에 메시-SON 뛰어넘다니…페널티킥 6골은 '함정'

2.

"유빈!유빈!몽펠리에의 응원" 만리장성 또 넘은 신유빈,'세계8위'첸이 꺾고 WTT챔피언스 첫 4강행[WTT챔피언스 몽펠리에]

3.

[챔십현장]백승호 다이빙헤더골! 시즌 2호골 작렬! 버밍엄 1-0 포츠머스(전반 진행 중)

4.

[챔십현장리뷰]'백승호 2호골' 버밍엄, 포츠머스에 4대0 대승! 양민혁 51분 출전

5.

"범인은 손흥민 7번 후계자" 런던더비서 극악의 경기력, 'xG 0.05'토트넘, 첼시에 0-1 패→프랭크 '분노의 물병킥'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.