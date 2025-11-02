류승룡 악재가 끝이 없네..유승목에 가스라이팅 당하고 위기 지속('김부장…

|
[스포츠조선 문지연 기자] IT 크리에이터 폭로전이라는 고비를 넘긴 류승룡의 위기는 언제쯤 끝이 날까.
하지만 당연하게도 김낙수의 예상과 달리 크리에이터는 2차 영상까지 게재했고 김낙수가 담당했던 양평 문화센터에서의 컴플레인도 언급하면서 여론은 더욱 악화되고 말았다. 백상무는 안일하게 판단한 김낙수를 크게 질타했고 궁지에 몰린 김낙수는 팀원들과 함께 사태를 수습할 방법을 모색하기 시작했다.
IT 크리에이터와의 갈등과 양평 문화센터의 컴플레인 중에서 김낙수의 신경은 온통 IT 크리에이터에게 쏠려 있었다. 회사는 물론 전 국민이 주목하고 있는 문제인 만큼 크리에이터와의 갈등을 해결하는 사람이 MVP가 될 것이라는 생각에 사로잡혔기 때문.
팀원들이 양평 문화센터 직원들에게 원성을 듣고 허탈해하는 사이 김낙수는 IT 크리에이터와 문제를 해결하고 뿌듯함에 도취 됐다. 숙제 검사를 받는 어린아이처럼 백상무에게 자신의 공적을 의기양양하게 늘어놓고 팀원들 앞에서 "내가 뭐라고 했어"라며 허세를 부리는 김낙수의 모습은 시청자들에게 탄식을 유발했다.
하지만 김낙수의 위기는 여기서 끝나지 않았다. 공정거래위원회 직원들이 골프장에서 김낙수의 홀인원 기념사진 속 한 자리에 모인 통신 3사 임원들의 얼굴을 확인한 것. 공정거래위원회에 잘못 걸리면 담합이라는 불명예를 쓸 수 있기에 타사 임원으로부터 이 소식을 들은 백상무는 굳은 얼굴로 "할 만큼 했다, 나도"라는 의미심장한 말을 해 불안감을 증폭시켰다.
같은 시각 김낙수는 회사 내 유배지나 다름없는 아산공장 안전관리직 모집 공고 메일을 보며 심란해하고 있었다. 그리고 그 순간 갑작스럽게 백상무의 전화가 걸려오면서 김낙수의 숨은 더욱 가빠지기 시작했다. 과연 백상무가 전화를 건 이유는 무엇일지, 김낙수는 꿈꾸는 대로 회사의 진정한 MVP가 될 수 있을지 그의 앞날에 관심이 쏠린다.
그런가 하면 김수겸(차강윤)은 스타트업 '질투는 나의 힘'에서 온 스카웃 제의에 대한 고민을 이어가고 있었다. 여전히 어떤 일을 해야 할지, 무엇이 자신의 적성에 맞는 일인지 파악하지 못했지만 아버지처럼 살고 싶지 않다는 목표만은 분명한 바, 남들과 다른 삶을 꿈꾸는 김수겸의 꿈이 이뤄질 수 있을지 호기심이 커지고 있다.
퇴직과 좌천의 압박 속에서 살길을 찾고자 노력하는 류승룡의 고군분투가 계속될 JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 4회는 2일 오후 10시 30분에 방송된다.
