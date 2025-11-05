[포토] '키스는 괜히해서!' 제작발표회

기사입력 2025-11-05 15:11


[포토] '키스는 괜히해서!' 제작발표회

SBS 수목드라마 '키스는 괜히해서!' 제작발표회가 5일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 김무준, 안은진, 장기용, 우다비가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

