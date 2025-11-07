벌써 신사옥 2개라니…소속사 대표 김재중, '1조 재산설'에 입 열었다('편스토랑')

[스포츠조선 안소윤 기자] '신상출시 편스토랑' 김재중이 재산에 대한 오해를 적극 해명한다.

7일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 가수, 배우에 이어 매니지먼트 CSO(최고 전략 책임자)로 무려 3중 생활 중인 김재중의 일상을 낱낱이 파헤친다. 우리가 아는 국민 효자 김재중이 아닌, 신사옥을 2개나 갖춘 매니지먼트 대표 김재중의 모습이 공개되는 것. 이 과정에서 김재중의 놀라운 캐스팅 비법도 밝혀진다고 해 궁금증을 더한다.

이날 공개되는 김재중의 VCR은 평소와 달리 김재중의 흔적을 찾아 바쁘게 움직이는 취재 카메라 앵글로 시작된다. 김재중을 둘러싼 의미심장한 제보가 있었다는 것. 그중 눈에 띈 것이 최근 인터넷을 뜨겁게 달군 김재중의 재산에 관한 얘기다. 김재중의 절친으로 알려진 스페셜MC 강남 역시 "그럴 싸 하지 않느냐"며 재중몰이를 해 웃음을 선사한다.

김재중의 해명을 듣기 위해 분주하게 움직인 취재 카메라가 도착한 곳은 김재중이 CSO로 재직 중인 매니지먼트사의 사옥이다. 그러나 사옥 어디에도 김재중은 보이지 않는다. 한 직원은 제작진에게 "(김재중이) 여기 없으면 신사옥에 있을 것"이라고 해 모두를 깜짝 놀라게 한다. 첫 사옥을 오픈한 지 2년 만에 벌써 신사옥이 있다는 것. 이에 제작진은 카메라를 들고 분주하고 근처에 위치한 김재중 회사 신사옥으로 향한다.

하지만 이곳에서도 김재중은 물론, 김재중의 방이나 자리는 찾을 수 없었다고, 과연 김재중은 CSO로서 회사를 지키지 않고 어디를 간 것일까. 2개의 사옥에서 김재중을 발견할 수 없었던 이유는 무엇일까.

그런가 하면 이날 김재중은 소속 배우들을 초대, 직접 요리를 해주며 배우팀들의 첫 전체 상견례 자리이자 워크숍을 개최한다. 김재중의 특제 레시피가 더해진 최고급 한우 채끝살 10kg와 스태미나의 상징 민물장어 8kg로 만든 요리까지. 김재중의 통 큰 플렉스에 소속 배우들은 폭풍 먹방으로 화답했다고. 이 과정에서 김재중이 한 밤의 핫도그 집, 예비군 훈련장 등 예상 못 한 장소에서 매의 눈으로 보석 같은 배우들을 캐스팅한 사연도 공개됐다고.

이날 김재중은 자신을 둘러싸고 와전된 재산 얘기에 대해서도 속 시원히 해명했다는 전언이다. 매니지먼트 CSO 김재중의 반전 넘치는 모습, 김재중과 소속 배우들의 웃음 가득한 워크숍 현장까지 모두 만날 수 있다.

