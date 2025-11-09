조세호, 결혼 이어 겹경사...키 '167cm→179cm' 껑충 "울컥했…

|
[스포츠조선 정안지 기자]조세호가 결혼에 이어 두 번째 소원을 성취했다. 조세호는 자신의 167cm에 불과한 키를 무려 179cm로 성장시켜 그 배경에 관심을 집중시킨다.
단숨에 키를 늘려준 비결은 다름 아닌 굽 높은 운동화. 조세호는 "이거 처음 신고 울컥했어요. 너무 좋아서"라며 안과 밖에 무려 12cm에 달하는 굽이 있는 운동화를 공개한다고. 이어 조세호는 마치 운동화 방판(방문판매) 사원에 빙의 한 듯 "숙이 누나도 이거 신어 봐 자존감이 확 올라가"라고 김숙에게 추천하더니 실제 모델인 주우재가 신고 무려 199cm의 키를 자랑하자 고목나무의 매미처럼 달라붙어 "이제 좀 줄래?"라고 긴장감을 드러낸다고.
조세호의 가련한 마음을 아는지 모르는지 주우재는 하늘 끝까지 닿을 듯한 정수리를 자랑하며 좌세호, 우김숙의 사이에서 으쓱한 채 "고소공포증을 느껴요"라고 너스레를 떤다고.
'도라이버'는 넷플릭스를 통해 매주 일요일 오후 5시에 공개된다.
anjee85@sportschosun.com