조세호, 결혼 이어 겹경사...키 '167cm→179cm' 껑충 "울컥했다" ('도라이버')

기사입력 2025-11-09 08:24


조세호, 결혼 이어 겹경사...키 '167cm→179cm' 껑충 "울컥했…

조세호, 결혼 이어 겹경사...키 '167cm→179cm' 껑충 "울컥했…

[스포츠조선 정안지 기자]조세호가 결혼에 이어 두 번째 소원을 성취했다. 조세호는 자신의 167cm에 불과한 키를 무려 179cm로 성장시켜 그 배경에 관심을 집중시킨다.

오늘(9일) 방송되는 넷플릭스 예능 '도라이버 시즌3:도라이 해체쇼' 1화의 주제는 '모델'로 '도라이버'의 억울한 단신 조세호가 자신의 '키 컸으면' 꿈을 이룬 모습으로 등장해 웃음을 자아낸다. 기존 166.9cm에서 급 성장해 179cm의 키로 등장한 것.

모두 크게 놀라워하는 모습에 으쓱해진 조세호는 "어떤 스타일의 모델인지는 필요 없어요. 난 그냥 키가 크고 싶었어요"라며 무려 12cm나 성장했다고 밝혀 멤버들의 호기심을 폭발시킨다.

단숨에 키를 늘려준 비결은 다름 아닌 굽 높은 운동화. 조세호는 "이거 처음 신고 울컥했어요. 너무 좋아서"라며 안과 밖에 무려 12cm에 달하는 굽이 있는 운동화를 공개한다고. 이어 조세호는 마치 운동화 방판(방문판매) 사원에 빙의 한 듯 "숙이 누나도 이거 신어 봐 자존감이 확 올라가"라고 김숙에게 추천하더니 실제 모델인 주우재가 신고 무려 199cm의 키를 자랑하자 고목나무의 매미처럼 달라붙어 "이제 좀 줄래?"라고 긴장감을 드러낸다고.

조세호의 가련한 마음을 아는지 모르는지 주우재는 하늘 끝까지 닿을 듯한 정수리를 자랑하며 좌세호, 우김숙의 사이에서 으쓱한 채 "고소공포증을 느껴요"라고 너스레를 떤다고.

과연 '도라이버' 시즌3 시작부터 소원 성취와 함께 더 이상 바랄 것이 없어진 조세호의 행복이 계속 이어질지 '도라이버' 시즌3 '도라이 해체쇼'의 거대한 서막이 시작된다.

'도라이버'는 넷플릭스를 통해 매주 일요일 오후 5시에 공개된다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

살 빠진 오은영, 얼굴+체형 몰라보게 변했다..."'얼굴 크다' 스트레스 받아"

2.

"뉴진스 항소하면 100% 또 패소"..법조계 일침 "민희진 260억 소송도 불리"

3.

김정은, '홍콩 재력가 남편' 화려한 생일파티 공개..."오랜만에 생존신고"

4.

박서진, 아직 31살인데...우울증·불면증 악화 고백 "10년째 약 복용 중"

5.

린, 이수와 이혼 후 첫 생일…의미심장 글 "행복하려 태어났다"

연예 많이본뉴스
1.

살 빠진 오은영, 얼굴+체형 몰라보게 변했다..."'얼굴 크다' 스트레스 받아"

2.

"뉴진스 항소하면 100% 또 패소"..법조계 일침 "민희진 260억 소송도 불리"

3.

김정은, '홍콩 재력가 남편' 화려한 생일파티 공개..."오랜만에 생존신고"

4.

박서진, 아직 31살인데...우울증·불면증 악화 고백 "10년째 약 복용 중"

5.

린, 이수와 이혼 후 첫 생일…의미심장 글 "행복하려 태어났다"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독 보도! '손흥민처럼 못할거면 나가주세요'→유망주 PK 강탈 후 실패…벼랑 끝에서 맨유전 역전골 '쾅'

2.

'이강인 100경기 확정' 초대박 오피셜! "LEE는 온몸 던져 뛴다"…현지 팬들까지 '극찬 열풍'→"폭발적인 성장세"

3.

극장골 받고 극장골! 91분 '오열' 히샬리송, 극장 역전골→96분 더리흐트, 재극장골...'명승부' 토트넘-맨유, 2-2 무승부

4.

'붕붕스윙의 달인, 두 얼굴의 홈런왕' 日홈런왕 무라카미 포스팅 도전, 과연 MLB의 냉정한 평가는?

5.

"22골3실점,미친 기세" 北여축소녀단,오늘 네덜란드와 결승전! 2연패-V4 도전[U-17 女월드컵 결승]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.