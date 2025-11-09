성시경, 오늘(9일) '매니저 뒤통수+노쇼 사기 사비 보상' 후 첫 공식석상[종합]

기사입력 2025-11-09 08:40


성시경, 오늘(9일) '매니저 뒤통수+노쇼 사기 사비 보상' 후 첫 공식…

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 성시경이 마음 고생을 딛고 다시 뛴다.

성시경은 9일 인천 인스파이어 리조트에서 열리는 '2025 인천공항 스카이페스티벌' 무대에 오른다.

'2025 인천공항 스카이 페스티벌'은 2004년 시작된 세계 유일의 공항 복합문화 축제다. 성시경은 공연 이틀 째인 9일 크러쉬, 헤이즈, 아이들 미연 등과 함께 공연을 펼친다.

이번 무대는 성시경이 매니저 배신 사건 이후 처음으로 공식석상에 모습을 드러내는 것이라 관심을 받고 있다.

성시경은 10년 넘게 일했던 매니저 A씨로부터 배신당한 사실이 알려져 곤욕을 치렀다. A씨는 성시경이 초호화 결혼식 비용까지 전액 부담해줬을 정도로 가족 같은 대우를 받았으나, 성시경과 회사, 외주업체 등에 금전적 피해를 입히고 퇴사한 것으로 알려졌다. 특히 A씨는 성시경의 공연 VIP 티켓을 빼돌리는 등의 방식으로 횡령을 했다는 의혹도 받고 있다.


성시경, 오늘(9일) '매니저 뒤통수+노쇼 사기 사비 보상' 후 첫 공식…
이에 성시경은 "믿고 아끼고 가족처럼 생각했던 사람에게 믿음이 깨지는 일을 경험하는 건 이 나이 먹고도 쉬운 일이 아니더라. 일상을 유지하려 노력하고 괜찮은 척 애썼지만 몸도 마음도 목소리도 많이 상했다는 걸 느끼게 됐다. 솔직히 이 상황에서 정말 무대에 설 수 있을지, 서야 하는지를 계속 자문하고 있었다"고 털어놨다. 또 자신의 유튜브 채널 콘텐츠 업로드를 1주일 쉬어가기로 했다.

그런 가운데 성시경이 자신의 개인 콘텐츠 '먹을텐데'를 사칭한 노쇼 사기 피해자에게 사비로 피해 금액을 보상해준 사실이 알려졌다.

노쇼 사기 피해를 입었다는 업주 B씨는 매니저 사기 사건이 알려진 뒤 "5월 '먹을텐데' 맛집 재촬영을 한다며 고가의 위스키를 준비해 달라고 요구한 사기꾼에게 650만원의 금전적 피해를 입었다. 사기인 것을 알고 경찰 신고한 후 넋을 놓고 있을 때 성시경에게 전화가 왔다. 성시경은 자신의 이름을 사칭한 사기를 당한 건 자신의 책임도 있다며 피해금을 입금해줬다. '입금했어요. 마음 쓰지 말고 힘내시길'이란 메시지는 평생 내 가슴 속에 남아있을 것"이라고 성시경의 미담을 전했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

살 빠진 오은영, 얼굴+체형 몰라보게 변했다..."'얼굴 크다' 스트레스 받아"

2.

"뉴진스 항소하면 100% 또 패소"..법조계 일침 "민희진 260억 소송도 불리"

3.

김정은, '홍콩 재력가 남편' 화려한 생일파티 공개..."오랜만에 생존신고"

4.

박서진, 아직 31살인데...우울증·불면증 악화 고백 "10년째 약 복용 중"

5.

린, 이수와 이혼 후 첫 생일…의미심장 글 "행복하려 태어났다"

연예 많이본뉴스
1.

살 빠진 오은영, 얼굴+체형 몰라보게 변했다..."'얼굴 크다' 스트레스 받아"

2.

"뉴진스 항소하면 100% 또 패소"..법조계 일침 "민희진 260억 소송도 불리"

3.

김정은, '홍콩 재력가 남편' 화려한 생일파티 공개..."오랜만에 생존신고"

4.

박서진, 아직 31살인데...우울증·불면증 악화 고백 "10년째 약 복용 중"

5.

린, 이수와 이혼 후 첫 생일…의미심장 글 "행복하려 태어났다"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독 보도! '손흥민처럼 못할거면 나가주세요'→유망주 PK 강탈 후 실패…벼랑 끝에서 맨유전 역전골 '쾅'

2.

'이강인 100경기 확정' 초대박 오피셜! "LEE는 온몸 던져 뛴다"…현지 팬들까지 '극찬 열풍'→"폭발적인 성장세"

3.

극장골 받고 극장골! 91분 '오열' 히샬리송, 극장 역전골→96분 더리흐트, 재극장골...'명승부' 토트넘-맨유, 2-2 무승부

4.

'붕붕스윙의 달인, 두 얼굴의 홈런왕' 日홈런왕 무라카미 포스팅 도전, 과연 MLB의 냉정한 평가는?

5.

"22골3실점,미친 기세" 北여축소녀단,오늘 네덜란드와 결승전! 2연패-V4 도전[U-17 女월드컵 결승]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.