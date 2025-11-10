“450억 매출→한 달 60방송”…김지혜, 박준형 뛰어넘은 ‘홈쇼핑 여왕…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 채널A '절친 토큐멘터리 4인용식탁'에서 김지혜가 남편 박준형을 뛰어넘는 수입을 공개해 이목을 집중시켰다.
김지혜는 박준형의 가스라이팅(?)에 대해서도 솔직하게 말했다. "힘들다고 하면 남편이 '어차피 그 시간에 누군가 돈 벌 텐데, 네가 가면 네 돈'이라고 해서 나가서 더 열심히 하게 됐다"고 해 폭소를 자아냈다. 염경환 역시 "내가 홈쇼핑 시작할 때만 해도 한물간 연예인들이 물건 팔러 가는 곳이라는 인식이 강했는데, 지금은 스타들도 많이 출연한다"며 달라진 분위기를 짚었다.
김지혜는 "1999년 '개그콘서트'로 데뷔했는데, 연예인이 돈을 많이 버는 줄 알았다. 아니더라. 그때 배동성 선배가 연예인 홈쇼핑 1세대로 '도깨비방망이' 팔아서 미국에 수영장 딸린 집까지 샀다고 하더라. 인기 없어도 홈쇼핑은 블루오션이겠다 싶어서 시작했다"고 도전 계기를 밝혔다. 그는 "첫 홈쇼핑 방송은 故 김영애 선생님 옆에서 황토팩 보조였다. 2년간 보조로 일하며 흐름을 익혔고, 주인공이 되고 싶다 생각하던 차에 기회가 찾아왔다"고 말했다.
