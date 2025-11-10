모친에 차 선물한 김원훈 “가족 모두 눈물” 감동 스토리(‘짠한형’)

[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 김원훈이 어머니에게 차를 선물한 감동적인 사연을 전했다. 10일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '직장인들'의 주역 백현진, 김원훈, 카더가든이 게스트로 출연했다.

이날 김원훈은 최근 어머니께 차를 선물했다고 밝히며 "진짜 꼭 사드리고 싶다는 마음만 간직하다가, 한 달 전 준비한 차를 어제 처음 드렸다. 가족 모두가 울었다"고 말해 감동을 더했다. 방송에서는 김원훈이 직접 촬영한 영상도 공개됐는데, 어머니가 차를 선물받고 기뻐하며 발을 동동 구르다 끝내 눈물을 흘리는 모습이 공개돼 출연진들의 마음을 뭉클하게 했다.

김원훈은 "요즘 너무 좋다. 주변 동료들도 그렇지만 가족들에게 뭔가 해줄 수 있다는 게 너무 행복하다"고 근황을 전했다. 또한 그는 평소 유재석, 신동엽 등 선배들을 보며 후배들에게 용돈을 챙겨주기 위해 현금을 들고 다닌다고 밝혀 눈길을 끌었다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



