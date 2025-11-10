모친에 차 선물한 김원훈 “가족 모두 눈물” 감동 스토리(‘짠한형’)

조민정 기자
기사입력 2025-11-10 22:58
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'삭발'한 박미선, 유방암 완쾌 아니었다 "체력 아직 안 돌아와, 죽는 줄 알았다"(유퀴즈)
"우승과 함께 시집갑니다" 곽민선 아나, ♥송민규 '트로피' 프러포즈에 'YES'
쯔양, '달라진 앞니' 해명 "너무 많이 먹어 닳아..시술 받았다"
김준호, ♥김지민 자연임신 위해 큰 결심했다 "12월부터 완전히 술 끊기로"(독박투어)
'80세' 임현식, 건강 좋지 않았던 근황..."전화 못 받을 정도로 아팠다" ('같이삽시다')
초구 볼 1745만원 → 대충격 승부조작 스캔들! 연봉이 490억인데 도대체 왜..
폰세, 결국 한화 떠날까…유력 행선지도 언급? "페디는 실망, 새로운 성공 가능성"
'국내 유일' 韓日 커넥션의 힘 발휘될까…"롯데는 아시아쿼터 누구 뽑아요?" 물었더니 [미야자키포커스]
'둘이 FA로 번 돈만 무려 310억인데' 아, 흐르는 세월이여...'절친' 스타들의 3번째 FA는?
3승 3홀드 투수를 왜 뽑았나 했더니...류지현의 촉은 정확했다, 155km 특급 신인 어디까지 뻗어나갈까